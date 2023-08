Attualmente, parlando della sola Europa, il servizio Google One pare avere un numero di adesioni molto basso. Tuttavia, l’azienda sta lavorando per rimediare a questa situazione, arricchendo costantemente il suo piano di servizi premium, offrendo nuove funzionalità che riescano a convincere anche gli utenti europei in merito alla bontà dei servizi offerti di Google. Una delle ultime aggiunte, che pare aver riscontrato abbastanza successo anche dalle nostre parti, è stato un ottimo servizio di VPN a cui ora sta per aggiungersi un ottimo strumento dedicato alla sicurezza.

Questa nuova funzione, che sarà disponibile gratuitamente per tutti, riguarda la verifica della presenza dei propri dati sensibili nel dark web. In pratica, Google eseguirà automaticamente una verifica dei dati associati al proprio account, confrontandoli con database che contengono informazioni rubate nei vari episodi di furto di dati, cercando dei risultati positivi e comunicandoli all’utente. Inoltre, sarà possibile sfruttare il servizio per verificare numeri di telefono, indirizzi fisici e indirizzi email.

Per gli utenti che sono abbonati a Google One, il cui principale vantaggio è l’accesso a uno spazio extra per archiviare email, documenti e foto, inoltre ci sarà un ulteriore funzionalità: il monitoraggio continuo dei propri dati. Il nuovo strumento di Google One, infatti, compirà in autonomia una comparazione costante, e sicura, di tutti i dati forniti dall’utente con le informazioni che circolano nel dark web, informando immediatamente l’utente in caso si verifichi la presenza di dati quali nome, cognome, data di nascita, indirizzi fisici, indirizzi email e numeri di telefono.

È importante sottolineare che non è possibile rimuovere tali dati dai database in cui sono presenti ma almeno si può prendere consapevolezza di quali informazioni delicate sono disponibili online. Questo può essere utile per prendere precauzioni come modificare le proprie password, soprattutto se ne veniva utilizzata una per più servizi, o, per i più, puntigliosi giungere alla conclusione i cambiare numero i telefono. Per chi fosse interessato, infine, qesta nuova funzione può essere facilmente raggiunta tramite la dashboard di Google One.