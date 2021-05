GPD Win 3, in arrivo la nuova console portatile con Intel Tiger Lake

L’ultima versione di GPD della sua “console portatile” (anche se è più assimilabile ad un mini PC con schermo integrato), Win 3, sarà finalmente in vendita alla fine di questo mese presso diversi rivenditori, compreso Amazon.com.

Win 3 è l’ultimo dispositivo da gioco portatile di GPD progettato per eseguire Windows 10 e giocare ai titoli PC. Una delle novità più importanti di Win 3 rispetto ai modelli precedenti è rappresentata dall’inclusione di una tastiera QWERTY, abbinata ai classici comandi di un controller (come stick analogici, croce direzionale e grilletti), il tutto in un form factor simile a Nintendo Switch.

Win 3 è la prima console portatile basata su Tiger Lake di GPD, in quanto dotata di un Intel Core i7-1165G7 o un Core i5-1135G7 che integra la GPU Xe in una configurazione da 80EU (sul Core i5) o 96EU (sul Core i7). Il processore è accompagnato da 16GB di memoria LPDDR4x con una frequenza di 4.266MHz. Per quanto riguarda lo schermo, GPD Win 3 è equipaggiato con un display da 5,5” a risoluzione 1280×720 pixel, certamente non elevata ma più che sufficiente per un pannello di queste dimensioni. Inoltre, l’impiego di una risoluzione di 720p aiuterà il chip grafico integrato ad offrire frame rate più elevati.

Stando a GPD, Win 3 è in grado di far girare titoli impegnativi come Red Dead Redemption 2, Control e Battlefield V ad una media di 50fps sulla variante con Core i5. Mentre altri prodotti come SEKIRO: Shadows Die Twice e World War Z arrivano sino a 60fps e oltre. Per il modello con Core i7 viene inoltre dichiarato un boost prestazionale pari al 10-15%. Ovviamente, non sappiamo quali impostazioni grafiche siano state utilizzate per i test, quindi questi valori vanno presi con il beneficio del dubbio.

GPD Win 3 sarà in vendita su Amazon.com a partire dal 28 maggio al prezzo di 1130$, mentre arriverà su Banggood dal 15 maggio 1100$ e su IndieGoGo InDemand a luglio a 997$. I prezzi fanno riferimento al modello con Core i5, mentre per quello con Core i7 sarà necessario sborsare circa 200$ in più.