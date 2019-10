GPU AMD Navi 14 pronta a invadere il mercato?

Lo scorso agosto Sapphire, uno dei partner di AMD, ha depositato presso la commissione economica euroasiatica (EEC) un gruppo di soluzioni Navi, indicando ulteriori modelli della serie RX 5000 come la RX 5550 XT, la RX 5550 e la RX 5500 XT per cui le “misteriose” sigle potrebbero riferirsi a questi presunti modelli.

Bisogna aggiungere che AMD progetta soluzioni custom per clienti come Apple e alcuni di questi modelli potrebbero essere prototipi che non finiranno mai sul mercato. Staremo a vedere.

Nel frattempo rimaniamo ai fatti: Navi 14 arriverà nel mercato desktop con la RX 5500 nel corso del quarto trimestre: prezzo e data di uscita precisi non sono stati comunicati da AMD.