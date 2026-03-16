AMD sta lavorando su una delle ottimizzazioni più profonde degli ultimi anni per la prossima generazione di schede grafiche Radeon. Mentre RDNA 4 è ancora protagonista del mercato attuale, le indiscrezioni tecniche che emergono dalla comunità open-source di LLVM gettano già luce su RDNA 5, suggerendo un'evoluzione architetturale significativa nella gestione dell'esecuzione duale delle istruzioni. Non si tratta di un semplice aumento del numero di unità di calcolo, ma di un intervento chirurgico sulla microarchitettura che potrebbe sbloccare prestazioni teoriche finora inaccessibili.

Il cuore della questione riguarda il meccanismo noto come VOPD (Dual Issue Execution), presente nelle GPU AMD sin dall'architettura RDNA 3. In teoria, questa funzione consente alla GPU di eseguire due istruzioni nello stesso ciclo di clock, raddoppiando potenzialmente il throughput computazionale. In pratica, però, le rigide regole di accoppiamento imponevano limitazioni severe: il sistema funzionava principalmente con istruzioni a 2 operandi, rendendo difficile per i compilatori identificare coppie di istruzioni compatibili da schedulare contemporaneamente.

Un nuovo aggiornamento al compilatore LLVM rivela che AMD sta sviluppando VOPD3, un'evoluzione del meccanismo esistente che estende il supporto alle istruzioni a 3 operandi. La modifica più significativa inclusa nella patch riguarda l'aggiunta esplicita dell'istruzione V_FMA_F32, ovvero la Fused Multiply-Add in virgola mobile a 32 bit: un'operazione fondamentale nei calcoli grafici moderni, che combina una moltiplicazione e una somma in un unico passo con arrotondamento singolo, garantendo maggiore precisione ed efficienza rispetto all'esecuzione separata.

Dal punto di vista architetturale, l'impatto più immediato sarà sul throughput FP32, la metrica di riferimento per le prestazioni di calcolo in virgola mobile a singola precisione, quella utilizzata massicciamente nei motori grafici e negli shader. Con VOPD3, le unità shader potranno ridurre drasticamente i cicli di clock sprecati in attesa di istruzioni compatibili, aumentando l'efficienza effettiva senza necessariamente incrementare il numero di core o la frequenza operativa.

VOPD3 permetterà alle GPU AMD di raggiungere il proprio throughput FP32 teorico in modo più consistente e frequente: un traguardo architetturale che va ben oltre il semplice aumento del numero di shader.

C'è un secondo ambito in cui questo miglioramento potrebbe avere ripercussioni concrete: il rendering neurale, ovvero le tecnologie di upscaling e generazione di fotogrammi come FSR (FidelityFX Super Resolution) e le soluzioni di frame generation. Le operazioni FMA sono centrali negli algoritmi di inferenza delle reti neurali impiegati in questi sistemi, e una maggiore efficienza nell'esecuzione duale si traduce direttamente in migliori prestazioni per queste funzionalità, indipendentemente da eventuali potenziamenti hardware aggiuntivi.

Dal punto di vista dei motori di gioco, la possibilità di ottimizzare esplicitamente per la doppia emissione VALU (Vector ALU) apre nuovi scenari di ottimizzazione. Gli sviluppatori potrebbero strutturare i propri shader sapendo che le istruzioni FMA verranno eseguite in coppia con altre operazioni compatibili, abbattendo i colli di bottiglia nei passaggi computazionalmente intensivi come il rendering della geometria, l'illuminazione globale e i calcoli fisici.

È importante contestualizzare questa scoperta: RDNA 5 rimane ancora lontana dal lancio commerciale, e un aggiornamento al compilatore LLVM è uno degli indicatori più precoci — e spesso più sottovalutati — della direzione architetturale di AMD. I miglioramenti più visibili agli occhi del grande pubblico, come l'aumento del numero di unità di calcolo o l'incremento della memoria VRAM, avranno certamente maggiore impatto mediatico. Tuttavia, ottimizzazioni come VOPD3 rappresentano la differenza tra un'architettura che raggiunge le proprie specifiche di picco solo sulla carta e una che le concretizza nella pratica quotidiana.