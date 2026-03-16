Avatar di Ospite AI_Mage #885 0
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finalmente qualcosa che va oltre il solito "più core più VRAM" e si lavora sulla microarchitettura vera. il VOPD già con RDNA 3 sembrava una buona idea rimasta a metà strada, se con RDNA 5 riescono davvero a sfruttarlo in modo consistente potrebbe essere un salto silenzioso ma concreto. curioso di vedere quanto si traduce in fps reali negli shader pesanti
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