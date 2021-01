GPU AMD su Tesla, nuovi dettagli alimentano le indiscrezioni

Sembrano sempre più veritieri i rumor apparsi in rete nella giornata di ieri, secondo i quali la nuova Tesla Model S 2021 arriverà equipaggiata con una GPU AMD Navi 23. Ecco svelato dunque l’impiego della “misteriosa” GPU, presentata con il nome in codice “Nashira Summit”.

Patrick Schur (famoso per i suoi leak, il più recente sull’architettura dell’AMD Ryzen 5000), ha postato uno schema sul suo profilo Twitter che sembra confermare quanto supposto: la Navi 23 verrà utilizzata per l’entertainment on-board, ed eventualmente anche per i sistemi di navigazione.

Il chip di memoria (GDDR6 da 2GB) montato su questa GPU sarebbe prodotto da Samsung (codice K4ZAF325XM). Seguendo il diagramma, dovremmo ritrovare un totale di 8GB di memoria da 14 Gbps, connessa tramite un bus da 128-bit. Risultato? una larghezza di banda da 224 GB/s, tranquillamente paragonabile all’Xbox Serie S: in questo caso entrambi gli hardware sono pensati per scopi relativamente simili.

Qui vi abbiamo parlato in modo più approfondito delle caratteristiche tecniche di questa GPU, che darà vita al sistema di intrattenimento “Tesla Arcade”. L’augurio che ci facciamo è che le distrazioni vengano lasciate ai passeggeri, almeno fino a quando non si riuscirà a raggiungere un livello di guida autonoma che garantisca una totale sicurezza.

Difficilmente saremmo riusciti a immaginare un futuro in cui una casa automobilista avrebbe presto parte a una console war che va avanti da anni, eppure Elon Musk afferma che la nuova Model S sarà addirittura in grado di far girare CyberPunk 2077. Certo, da un tipo del genere c’è da aspettarsi di tutto, ma è anche vero che è una delle personalità più interessanti dei giorni nostri, e di certo non ci sarebbe da stupirsi se proponesse qualche altra uscita apparentemente azzardata.

Come al solito, non ci resta che aspettare l’opportunità di toccare con mano, e augurarci di assistere a sempre più innovazioni che fino a qualche anno fa avremmo definito “fantascientifiche”. Considerando però che il prezzo di vendita oscillerà tra i 120.000€ e i 140.000€, magari ci accontenteremo di poterla semplicemente recensire. Oppure no?