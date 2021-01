GPU chiplet, AMD si prepara così a superare Nvidia?

AMD si sta preparando a sconvolgere il mercato delle GPU, o almeno questo è ciò che possiamo immaginare dalle informazioni trapelate e contenute in un brevetto dell’azienda capitanata da Lisa Su. Il design a chiplet che ha portato AMD alla rivalsa nel mercato delle CPU segnerà il punto di svolta anche nel mondo delle schede grafiche?

Il nuovo brevetto è stato depositato da AMD presso l’USPTO l’ultimo giorno dell’anno appena passato. Nel brevetto viene descritto un sistema GPU basato su chiplet separati ed in grado di comunicare attraverso dei crosslink passivi.

Utilizzare un design a chiplet nelle GPU rappresenterebbe per AMD un passo avanti importante rispetto ad Nvidia. Secondo quanto visibile nella documentazione, il chiplet principale della GPU sarebbe direttamente “accoppiato in modo comunicativo” con la CPU mentre ciascuno degli altri chiplet verrebbe collegato alla prima GPU tramite un reticolazione passiva.

Nelle future GPU di AMD potremmo quindi trovare diversi chiplet posizionati su un singolo interposer e in continua comunicazione tra loro, esattamente come accade nei SoC (system on a chip) o nelle recenti CPU del gigante americano.

Normalmente le GPU utilizzano una singola cache di ultimo livello (LLC) tuttavia, stando a quanto visibile nel brevetto, in futuro le GPU di AMD potrebbero utilizzare singole LCC per chiplet. Nonostante ciò, la cache verrà sfruttata in un modo che la vedrà “accoppiata in modo comunicativo” ad altre risorse fisiche in modo che la cache rimanga “unificata e coerente in tutti i chiplet delle GPU”.

Nvidia e Intel stanno entrambe lavorando sulle proprie architetture GPU con design a chiplet che arriveranno nei prossimi anni, tuttavia AMD ha già molta esperienza nel campo avendo sfruttato i chiplet nella sua famiglia di processori Ryzen.

Non ci resta che attendere e osservare, con la sicurezza che nei prossimi anni il mondo del gaming si farà sicuramente sempre più interessante.