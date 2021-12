GPU NVIDIA di nuova generazione scelta per un Supercomputer

Il National Renewable Energy Laboratory (NREL) ha annunciato recentemente il suo nuovo supercomputer chiamato Kestrel. Il sistema sarà realizzato da Hewlett Packard Enterprise (HPE) e sarà basato su processori Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids e misteriose “GPU di calcolo Nvidia A100Next Tensor Core“.

Il supercomputer Kestrel sarà caratterizzato dall’architettura Cray Ex di HPE e offrirà prestazioni di circa 44 PetaFLOPS FP64. A partire dall’inizio del 2023, Kestrel di NREL accelererà l’efficienza energetica e la ricerca sulle energie rinnovabili – ha affermato l’organizzazione.

Il fatto che NREL desideri prestazioni più elevate per effettuare ricerche migliori non sorprende, ma la scelta dell’hardware è alquanto non convenzionale. Mentre la maggior parte dei supercomputer tende a scegliere i processori EPYC di AMD per il loro numero di core superiore rispetto ai loro rivali di Intel, Kestrel utilizza chip Sapphire Rapids. Il sistema impiegherà anche le “GPU A100Next Tensor Core” di NVIDIA per accelerare l’intelligenza artificiale.

Il nome A100Next è piuttosto criptico, dato che potrebbe indicare sia una GPU di elaborazione di nuova generazione (probabilmente Hopper) cheun’altra incarnazione dell’architettura Ampere di NVIDIA. NextPlatform ipotizza che l’A100Next potrebbe essere “un die shrink a 5 nm” con “più unità di calcolo, forse raddoppiate tramite un design chiplet“.

La CPU Sapphire Rapids di Intel e la GPU A100 di NVIDIA funzioneranno perfettamente insieme tramite un bus PCIe, ma non saranno in grado di condividere in modo efficiente i pool di memoria poiché il processore Intel non supporta NVLink, mentre i moduli di calcolo A100 non supportano il protocollo CXL. Tuttavia, è possibile che ci saranno dei cambiamenti con le GPU di calcolo NVIDIA di prossima generazione per colmare questa lacuna.

A questo punto non sappiamo nulla di concreto sui design H100 o A100Next di NVIDIA, anche se il supporto CXL è molto probabile. Tuttavia, l’utilizzo da parte di NREL del nome “A100Next” è un modo piuttosto strano per riferirsi alla futura GPU per il calcolo. Forse la società californiana non voleva che nessuno affermasse esplicitamente che si trattava di Hopper H100, conservando i dettagli per il futuro.