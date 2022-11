Il programma GPU-Z di TechPowerUp è sicuramente uno dei più utilizzati per mostrare i valori riportati dai sensori della propria scheda video e recentemente è stato aggiornato per monitorare anche il famigerato connettore a 16 pin delle recenti GeForce RTX 4090 e RTX 4080 di NVIDIA, che, come probabilmente già saprete, è stato sulla bocca di tutti nelle ultime settimane a causa della sua fusione in alcuni modelli.

Ovviamente, GPU-Z non è in grado di verificare se abbiate o meno inserito correttamente l’adattatore nel connettore, uno dei punti su cui si è discusso ampiamente, ma è in grado di rivelare la distribuzione dell’energia tra le diverse fasi del modulo di regolazione della tensione. Questo dovrebbe facilitare anche il lavoro degli overclocker, che già utilizzano ampiamente questo programma.

Ecco il changelog della versione 2.51.0 di GPU-Z :