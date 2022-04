Qualche settimana fa, NVIDIA ha presentato ufficialmente il suo Grace CPU Superchip a 144 core, il primo chip ARM costituito solo da core CPU dell’azienda progettato per i data center. Realizzato tramite due chip da 72 core collegati tra loro tramite NVLink-C2C, fornendo una connessione coerente da 900 GB/s che li fonde in un’unica unità da 144 core, Grace CPU Superchip è basato su ARM v9 Neoverse e supporta le Scalable Vector Extensions (SVE), istruzioni SIMD che aumentano le prestazioni e funzionano in modo simile ad AVX. Ognuna delle due CPU ha accesso ad otto package LPDDR5X e il dispositivo viene fornito con 396MB di cache on-chip, sebbene non sia stato specificato se la cache sia condivisa o dedicata per ogni singola CPU. Grace CPU Superchip offre fino a 1TB/s di larghezza di banda, mentre le memorie LPDDR5X ECC sono distribuite in 16 package per un totale di 1TB.

Photo Credit: NVIDIA

Il prodotto consuma un picco di 500W sia per le due CPU che per la memoria a bordo e, stando ai primi dati diffusi dall’azienda e a test effettuati su una simulazione pre-silicon, dovrebbe essere 1,5 volte più veloce nel benchmark SPECrate_2017_int_base rispetto ai due precedenti processori EPYC Rome 7742 a 64 core che utilizza nei suoi sistemi DGX A100. Per un confronto anche con i prodotti concorrenti di Intel, e non solo AMD, è stato necessario andare a ripescare la presentazione di Ian Buck, vice presidente della Accelerated Computer business unit di NVIDIA, in occasione della GTC, nella quale veniva affermato che Grace CPU Superchip è il doppio più veloce e 2,3 volte più efficiente rispetto all’attuale Intel Ice Lake nel modello Weather Research and Forecasting (WRF) comunemente utilizzato in HPC.

Photo Credit: NVIDIA

Grace CPU Superchip è destinato a compiti come hyperscale computing, cloud, data analytics, HPC e carichi di lavoro AI. Il prodotto supporterà l’intero stack CUDA di NVIDIA ed eseguirà l’intera gamma di applicazioni proprietarie, tra cui NVIDIA RTX, NVIDIA AI, HPC e Omniverse. Le spedizioni inizieranno nella prima metà del 2023.