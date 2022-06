NVIDIA ha lanciato ufficialmente la nuova entry level GeForce GTX 1630, prodotto pensato per la fascia più bassa del mercato e per coloro che hanno bisogno principalmente di una scheda video per setup multi monitor e l’accelerazione di flussi multimediali. Dal punto di vista delle specifiche, la GTX 1630 è basata sulla GPU TU117 (architettura Turing) con 512 CUDA core e una frequenza massima di 1,8GHz, abbinata a 4GB di memoria GDDR6 a 12Gbps; così come altre soluzioni analoghe, il TDP dovrebbe attestarsi sui 75 Watt offerti dallo slot PCIe, così da non avere la necessità di alimentazione ausiliaria tramite il classico connettore 8-pin.

I colleghi di TechPowerUP sono riusciti a entrare in possesso di un esemplare di Gainward GeForce GTX 1630, mettendolo alla prova contro altre schede entry level. I risultati, ovviamente, non sono stati molto incoraggianti per quanto riguarda l’ambito gaming, dato che sono stati inferiori rispetto alla Radeon RX 6400 di AMD e la Radeon RX 6500 XT è addirittura il doppio più veloce alle risoluzioni 1080p e 1440p. Dal punto di vista dei consumi, la GTX 1630 si posiziona allo stesso livello dalla RX 6400, con circa 49W, mentre la GTX 1650, per fare un confronto, arriva circa a 74W.

Photo Credit: TechPowerUP

Photo Credit: TechPowerUP

Nonostante non sia stato specificato un MSRP, un rivenditore cinese ha affermato che questo modello costa circa 1.000 RMB (142 euro al cambio attuale). Tuttavia, le compagnie che vendono le loro schede direttamente ai prezzi consigliati, come EVGA, hanno inserito a listino le GTX 1630 a 199 dollari (189 euro).

