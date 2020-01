GTX 1650 SUPER e GTX 1650 Ti nei notebook Intel in arrivo a marzo

Alcuni recenti “leak” hanno fatto emergere due nuove GPU Nvidia GTX “Turing” in arrivo per il segmento mobile. Le nuove GPU sono state individuate dal “leaker” Rogame, che ha postato sul suo profilo Twitter degli screen di Geekbench. Le due GPU sono state abbinate ai processori Intel della famiglia Comet Lake-H di prossima generazione, che probabilmente le vedremo solo intorno a marzo.

Le due nuove GPU dovrebbero prendere il nome di GeForce GTX 1650 SUPER e GeForce GTX 1650 Ti. Stando a quanto visibile dai risultati, il notebook con la GeForce GTX 1650 TI sembra essere il più veloce dei due, mentre la GTX 1650 SUPER sembra una GPU destinata a posizionarsi come proposta entry-level della famiglia Turing.

Il refresh della gamma mobile di Nvidia previsto per i prossimi mesi, in base a quanto emerso finora, dovrebbe contare i seguenti modelli:

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Mobile (N18E-G3R)

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Mobile (N18E-G2R)

NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER Mobile (N18E-G1R)

Notebook NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (N18P-G62)

NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER Mobile (N18P-G61)

Per quanto concerne specifiche e prestazioni di queste GPU, partiamo dalla GTX 1650 Ti. Questa GPU non esisteva nei programmi iniziali di Nvidia, ma è pronta a debuttare in occasione di questo rinnovamento.

Il chip dovrebbe avere 16 SM per un totale di 1024 CUDA core. La frequenza di clock riportata è di 1,49 GHz, quindi possiamo aspettarci una velocità di clock finale di circa 1,5 GHz.

Dovrebbe contare 4 GB di memoria GDDR6, il tutto su un’interfaccia a 128 bit. Le velocità di clock non sono riportate ma è probabile che vedremo velocità intorno a 12-14 Gbps che dovrebbero tradursi in un aumento rispetto alle soluzioni esistenti che dispongono di memoria GDDR6 / GDDR5 da 8 Gbps.

In termini di prestazioni pure, il notebook dotato di GTX 1650 Ti ha ottenuto 44.246 punti, mentre la GeForce GTX 1650 SUPER (desktop) raggiunge un punteggio di circa 52.000 punti. Ciò significa che la soluzione desktop è di circa il 20% più potente rispetto al chip per notebook, ma dobbiamo considerare il fatto che la variante desktop è dotata di più core (1024 vs 1280) e velocità di clock molto più alte (fino a 1725 MHz contro 1,5 GHz) .

Spostandoci invece sulla GTX 1650 SUPER, possiamo vedere 14 SM. Questo chip ha una velocità di clock 1,56 GHz, che potrebbe però non essere la configurazione finale. Dovrebbe includere 4 GB di memoria GDDR6. Le prestazioni del notebook con GTX 1650 SUPER sono inoltre leggermente migliori rispetto alla maggior parte dei risultati che potrebbe restituire la scheda grafica desktop GTX 1650.

Entrambe le nuove GPU di Nvidia sono state provate su notebook basati sul processore Intel Core i7-10750H di decima generazione. A quanto pare la carne al fuoco è davvero tanta e sembra che nei prossimi mesi vedremo design abbastanza interessanti per i futuri notebook.