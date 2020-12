Guadagnare 128.000 dollari all’anno? Vi servono 78 GPU RTX 3080

Nonostante la maggior parte degli utenti abbia ancora estrema difficoltà nel riuscire ad acquistare una GPU Nvidia GeForce RTX 3080 (e anche gli altri modelli della serie RTX 30 per quanto può valere), sembra che pochi fortunati siano invece in possesso di una grande quantità di schede. Un miner avrebbe realizzato un sistema di 78 schede video per il mining della criptovaluta Ethereum ed i guadagni stimati sono stellari!

Come condiviso da TweakTown, il fortunato miner in questione porta il nome di Simon Byrne. Il setup dedicato al mining di ETH consisterebbe in una griglia di 13×6 schede grafiche, per un totale di 78 unità di Nvidia GeForce RTX 3080 prodotte da PNY. Ogni scheda, al massimo dello sforzo, richiede ben 300W di energia elettrica per un totale complessivo di circa 23.4kW di potenza necessaria solo per l’alimentazione delle GPU.

La fonte della notizia si è presa la briga di fare qualche conto riguardo ai possibili guadagni ottenibili da un simile sistema, calcolando che Byrne abita a Las Vegas e tenendo conto dei prezzi delle GPU. Stiamo parlando di un investimento di circa 100.ooo dollari solamente per l’acquisto delle schede video!

Costo RTX 3080 al lancio: 699 dollari

Costo RTX 3080 a causa della forte richiesta: circa 1199 dollari

Costo complessivo della griglia: 78 x 1199 = 93.522 dollari

Il costo dell’elettricità a Las Vegas si aggira intorno agli 8,43 centesimi di dollaro per kWh. TechARP stima il costo mensile in 2166 dollari tenendo in considerazione un aumento del 50% causato dalla necessità di mantenere le temperature sotto controllo con l’aria condizionata.

Una singola GeForce RTX 3080 ha un hash rate di circa 83MH/s utilizzando l’algoritmo Ethash (Phoenix), il che dovrebbe generare circa 0.22236870 ETH del valore di 165 dollari al mese. L’intero sistema con 78 schede dovrebbe generare un totale di circa 17,3 ETH al mese, ovvero circa 12.840 dollari al mese. Sottraendo i costi dell’elettricità, il profitto scende a circa 10.674 dollari al mese o 128.088 dollari all’anno.

Davvero niente male, anche se avremmo preferito vedere quelle schede nelle mani di 78 gamer che le avrebbero sfruttate per lo scopo per cui sono state create.