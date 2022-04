In occasione della presentazione dei risultati finanziari inerenti al terzo trimestre dell’anno fiscale 2022, Microsoft ha affermato di aver registrato 49,4 miliardi di dollari di entrate, con un aumento del 18% su base annuale.

Come riportato dai colleghi di Windows Central, la divisione “More Personal Computing” ha avuto un fatturato complessivo di 14,5 miliardi, con un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente. In particolare, le sezioni Windows OEM e Surface hanno avuto un incremento, rispettivamente, dell’11% e 13%, decisamente un buon segno anche per la linea di dispositivi Microsoft che, a quanto pare, sta venendo piuttosto apprezzata dagli utenti.

Le vendite delle versioni OEM di Windows sono state trainate dalla sempre crescente domanda di PC, che è stata vantaggiosa più in generale anche per i prodotti commerciali Windows e per servizi cloud (tra cui Microsoft 365), che hanno registrato un aumento del 14%.

La società di Redmond si è mostrata piuttosto soddisfatta dei risultati raggiunti. Ecco un elenco degli annunci chiave:

Le entrate di Windows OEM sono aumentate dell’11%.

I prodotti commerciali Windows e le entrate dei servizi cloud sono aumentati del 14%.

Le entrate dei contenuti e dei servizi Xbox sono aumentate del 4%.

Le entrate pubblicitarie di ricerca e notizie, esclusi i costi di acquisizione del traffico, sono aumentate del 23%.

Le entrate di Surface sono aumentate del 13%.

Indubbiamente, Microsoft sta attraversando un periodo piuttosto florido e non ci resta altro che restare a veder cosa ci aspetterà in futuro. Nel frattempo, l’azienda sta lavorando duramente per continuare a migliorare Windows 11 con nuove feature e risolvere eventuali bug riscontrati dagli utenti, dando grande peso alle opinioni degli utilizzatori attraverso il programma Insider.