Guardate come brillano queste nuove Palit GameRock serie RTX 30

Palit ha annunciato la sua nuova gamma di schede RTX 30 serie GameRock. Saranno disponibili tutti i modelli di nuove GPU, RTX 3090, RTX 3080 e RTX 3070, con un design a diamante retroilluminato completamente da LED RGB.

Il modello RTX 3090 GameRock OC avrà un TBP dichiarato di 420W, il valore più alto che abbiamo visto fino ad ora su qualsiasi versione custom di RTX 3090 in commercio. L’overclock di questa unità è possibile raggiunga valori molto elevati, ricordiamo che RTX 3080 e RTX 3090 sono note per essere molto limitate in termini di potenza quando si tratta di aumentare le prestazioni.

L’intera parte anteriore della scocca è rivestita in materiale trasparente dall’aspetto diamantato che permette alle luci RGB di illuminare tutta la scheda, affiancato da due staffe in alto e in basso. Il modello RTX 3090 è, nello specifico, una scheda triplo slot con un design a tripla ventola, con il dissipatore che è chiaramente visibile e non è nascosto dalla scocca stessa. Il backplate è simile a quello delle altre schede partner Ampere che abbiamo visto, con delle fessure posizionate all’estremità posteriore che permettono all’aria di attraversare la scheda per migliorarne il raffreddamento.

La scheda possiede ben 3 connettori PCIe a 8 pin posizionati nella parte centrale della scheda. Palit ha deciso di non utilizzare degli extender che permettano ai connettori di rimanere all’estremità della scheda, quindi il cable management dei cavi di alimentatore sarà un po’ più impegnativo, soprattutto visto che si devono gestire tre connettori a 8 pin invece dei soliti due.

Pailt ha fatto un ottimo lavoro con il design della scheda, l’implementazione di RGB è esagerata ma accattivante, l’estetica a diamante dovrebbe attrarre molti appassioanti che vogliono assemblare un sistema basato sul tema (soprattutto in abbinamento con le Trident Z Royal di G.Skill).

Non sono ancora note le date di disponibilità delle 3 nuove schede video di Palit e nemmeno i prezzi per il nostro mercato. Tuttavia ci aspettiamo siano disponibili all’acquisto subito dopo il lancio delle RTX 3070 che avverrà il prossimo 15 ottobre.