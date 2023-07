Nei giorni scorsi sono comparse online nuove immagini del dissipatore della presunta RTX 4090 Ti, scheda di cui si sa ancora molto poco e solamente grazie alle indiscrezioni. L’enorme dissipatore occupa la bellezza di quattro slot e, sempre stando a quanto riportato dai rumor, dovrebbe essere lo stesso usato in fase di test delle schede basate su chip AD102, vale a dire RTX 4090, RTX 4090 Ti e Titan RTX Ada.

Ad oggi di queste tre l’unica scheda esistente è la RTX 4090, che pur essendo decisamente massiccia, non raggiunge affatto queste dimensioni. Per dare un’idea delle dimensioni, il leaker (che ha messo in vendita la scheda sul portale cinese Goofish) l’ha confrontata con le vecchie RTX 3080 e RTX 3080 Ti, che sembrano minuscole considerando che occupano rispettivamente 2 slot e 2,5 slot. Tra le novità ci sarebbe anche la posizione del connettore di alimentazione, in posizione diversa rispetto alla RTX 4090.

Sebbene il dissipatore sia stato testato su tre diverse schede, la RTX 4090 ha debuttato con una versione più piccola, mentre la Titan RTX Ada sarebbe stata cancellata; l’unica possibilità di vederlo arrivare sul mercato rimane quindi con la RTX 4090 Ti, scheda che dovrebbe usare un PCB PG136/139 ed essere dotata di GPU AD102 con 18.176 CUDA Core (11% in più rispetto alla RTX 3090), 96MB di cache L2 (+33%) e 24GB di memoria GDDR6X.

Il vero “plus” della RTX 4090 Ti rispetto alla sorella minore dovrebbe essere la larghezza di banda effettiva, maggiore grazie alla cache L2 più ampia. Considerando però che NVIDIA cambia spesso le specifiche in fase di progettazione, non è che detto che sul mercato arriverà questa versione della RTX 4090 Ti: dovremo aspettare l’annuncio ufficiale (o nuove indiscrezioni) per sapere come sarà effettivamente la scheda video.