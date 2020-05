MSI: guida d’acquisto schede madri Z490

Come scegliere la migliore scheda madre per la tua build

Con la presentazione della 10a generazione dei processori Intel sono arrivate congiuntamente anche le nuove schede madri Z490. I produttori hanno presentato più di 40 modelli e anche per la famiglia Z390 ci sono ovvi aggiornamenti, inclusa una più elevata consegna di potenza alla CPU, supporto più elevato per la frequenza della memoria e connettività ad alta velocità con 10Gb LAN, Wi-Fi 6 e Thunderbolt 3 e USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps).

Maggiore consegna di potenza e prestazioni di dissipazione

Il processore i9-10900K ha 10 core, che rappresenta già un incremento di 2 core rispetto al processore i9-9900K, mentre anche il TDP è aumentato da 95W a 125W. Questo indica che il processore i9-10900K necessita di maggiore potenza e potrebbe essere un problema per il VRM delle schede madri. Per soddisfare la domanda degli overclocker, i produttori di schede madri hanno incluso un VRM più potente nella nuova generazione di schede madri.

Le fasi del VRM su queste schede madri premium vanno da 12 a 16 e alcune di esse offrono anche un MOSFET da 90A, come le schede madri MSI MEG GODLIKE, ACE e UNIFY. Se stai cercando una scheda madre di fascia alta per effettuare overclocking sul tuo processore i9-10900K allora dovrai necessariamente tenere d’occhio gli aspetti legati alla power delivery.

▲Soluzioni di raffreddamento attivo su MSI MEG Z490 GODLIKE

Oltre alla power delivery alcune schede madri hanno soluzioni di raffreddamento attivo del VRM. MSI è l’unico brand a fornire soluzioni di questo genere sulle schede madri di fascia alta come MEG. Grazie all’aiuto delle ventole del dissipatore, la temperatura del VRM è significativamente più bassa rispetto a schede madri senza soluzioni di raffreddamento attivo.

Il nostro consiglio è quello di scegliere la scheda madre con la migliore power delivery e soluzioni di raffreddamento attivo per evitare problemi di surriscaldamento.

Frequenza della memoria più elevata

Intel ha introdotto una nuova tecnologia chiamata “tabbed routing” sulla piattaforma Z490. Con questo nuovo circuito il segnale risulta più puro e senza problemi di stabilità. Come risultato potrai vedere un incremento della frequenza delle memorie sulle schede madri Z490. È generalmente 200MHz~300MHz più alto rispetto alla generazione precedente. Per ottenere migliori prestazioni dalle memorie è necessaria un’ottimizzazione hardware e BIOS. La maggior parte delle Z490 può raggiungere 4600MHz mentre alcune arrivano addirittura a 5000MHz.

▲MSI implementa la tecnologia “Tabbed Routing” sulle schede madri Z490

Poiché la maggior parte degli appassionati è disposta a investire in un costoso kit di memoria ad alta frequenza, è ragionevole scegliere una scheda madre con il miglior supporto di memoria.

PCIe Gen4 ready per aggiornamenti futuri

La maggior parte delle schede madri Z490 sono PCIe Gen4 Ready anche se i processori Intel Core di 10a generazione e il chipset Z490 non supportano il PCIe Gen4. Questo significa che le schede madri sono pronte per futuri aggiornamenti in modo tale da supportare schede grafiche PCIe Gen4 e SSD M.2 ancora più veloci.

▲Tutte le schede madri MSI Z490 sono PCIe Gen4 Ready

MSI, Gigabyte e ASRock hanno comunicato che tutte le loro schede madri Z490 sono PCIe Gen4 Ready. ASUS non ha comunicato molto a riguardo ma per ora alcune informazioni rivelano che solo alcune schede madri ASUS supportano il PCIe Gen4.

Se hai intenzione di aggiornare la CPU in futuro, perché non prendere una scheda madre Z490 PCIe Gen4 Ready?

Connettività più veloce, networking e I/O

Uno dei miglioramenti che arriva con Z490 è la connettività più veloce. La maggior parte delle schede madri Z490 di fascia alta sono equipaggiate con LAN 2.5G e alcuni modelli flagship addirittura con LAN 10G. Tuttavia, nella fascia più bassa non tutte hanno la connettività LAN 2.5G. MSI sta facendo un ottimo lavoro fornendo almeno la connettività 2.5G su tutti i modelli Z490, dal più alto al più basso a livello di prezzo. In aggiunta alla LAN 2.5G la connettività WiFi 6 è praticamente uno standard su tutte le schede madri Z490.

Per quanto riguarda l’I/O, alcune schede madri di fascia alta hanno il più recente Thunderbolt 3 e porte USB 3.2 Gen2x2 (20Gbps). MSI, Gigabyte e ASRock hanno porte Thunderbolt 3 mentre ASUS ha porte Thunderbolt 3 solamente su schede madri flagship.

▲LAN 2.5G, Wi-Fi 6 e USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps) su MSI MEG Z490 ACE

Il chipset Z490 non supporta il più recente USB 3.2 Gen2x2 (20Gbps) ma alcune schede madri MSI, ASUS e ASRock utilizzano il componente ASMedia USB 3.2 Gen2x2 in grado di offrire velocità USB fino a 20Gbps, il doppio rispetto alla generazione precedente (USB 3.2 Gen2 fino a 10Gbps). Gigabyte ha invece deciso di non aggiungere tale connettività sulle sue schede madri Z490.

Mentre la porta Type-C sulla parte frontale sta diventando sempre più popolare sugli chassis, più e più schede madri hanno iniziato ad aggiungere tale porta.

Tra le schede madri Z490, MSI è l’unica ad offrire la connessione Type-C su tutte le schede madri, dalla fascia più bassa fino a quella più alta.

Scegliere la scheda madre premium per la tua build

Per gli utenti finali quando si tratta di realizzare una build la prima cosa che si tiene in considerazione è il budget. Per il budget che si ha si vuole solo ed esclusivamente il meglio a disposizione. Per chi ha un budget molto elevato di solito si punta ad avere più feature e prestazioni possibili, senza guardare troppo al prezzo.

Scegliere il VRM più potente e le soluzioni termiche attive

Il processore Intel i9-10900K ha 10 core e 20 thread quindi avrai bisogno di un VRM potente per portare le migliori prestazioni. Quando si tratta di VRM, avere più fasi VRM e un MOSFET di fascia alta è necessario per supportare appieno l’i9-10900K.

Per le schede madri Z490 di fascia alta, le fasi VRM variano da 14 a 16 e il MOSFET varia da 50A a 90A. ASUS, Gigabyte e MSI hanno 16 fasi e MOSFET da 90A sulle schede madri flagship. Tuttavia, MSI ha su tutte le schede madri MEG ben 16 fasi e il MOSFET da 90A. ASUS e Gigabyte hanno minori fasi o un MOSFET più basso per le restanti schede madri di fascia alta. Puoi vedere le informazioni sul VRM nella tabella sottostante.

▲VRM incredibile sulla MSI MEG Z490 GODLIKE – 16 fasi con MOSFET a 90A

ASRock offre soluzioni di raffreddamento attivo del VRM sulle sue Z490 Taichi e sulla Z490 Velocita, oltre alle schede madri mini-ITX. ROG Strix Z490-I Gaming è attualmente l’unica scheda madre ASUS che ha il raffreddamento attivo, mentre MSI ha messo questa soluzione MEG sulle schede madri Z490 GODLIKE, Z490 ACE, Z490 UNIFY e sulla scheda madre Z490I UNIFY.

Le migliori prestazioni di memoria e compatibilità

Per il segmento premium la velocità va da 4666 a 5000MHz. La velocità massima di 5000MHz è presente solo sui modelli flagship e sui modelli mini-ITX. Le restanti schede madri supportano velocità di memoria fino a 4666MHz. Se hai la necessità di avere un kit di memoria ad alta frequenza sii sicuro di prendere una scheda madre in grado di supportare tale velocità.

Connettività ad alta velocità & PCIe Gen 4 ready per futuri upgrade

Come vedi dalla tabella comparativa, tutte le schede madri Z490 premium sono equipaggiate con LAN 2.5G e connettività Wi-Fi 6. I modelli flagship sono anche equipaggiati con Dual LAN 10G e Wi-Fi 6. Quando si tratta dell’I/O potrai trovare le porte USB Thunderbolt 3 e USB 3.2 Gen2x2 (20Gbps) su alcune schede madri. ASRock, Gigabyte e MSI hanno queste connettività sulle schede flagship e sui modelli mini-ITX mentre ASUS li aggiunge sulla scheda madre Maximus XII Extreme.

▲ LAN 10G+2.5G, Wi-Fi 6 e 2 Thunderbolt 3 sulla scheda MSI MEG Z490 GODLIKE

La più recente USB 3.2 GEN 2×2 (20Gbps) USB è disponibile sulle schede madri ASRock Taichi, ASUS Maximus XII Extreme e MSI MEG ACE e UNIFY. MSI ha deciso di mettere la porta USB da 20Gbps sulla maggior parte delle schede madri, anche sulle serie MPG e MAG. MSI e Gigabyte affermano di avere tutte le schede madri Z490 con PCIe Gen4 Ready, mentre ASUS e ASRock solo alcune.

Best buy – Scheda madre Premium

Ecco il nostro consiglio quando si tratta di schede madri premium. Se non hai limite di budget la MSI Z490 GODLIKE è ciò che fa per te, ma se non hai intenzione di spendere più di 700€ per una scheda madre, allora la MSI Z490 ACE o la MSI Z490 UNIFY sono le più consigliate.

Flagship – MSI Z490 GODLIKE

Power delivery incredibile

Frequenza di memoria fino a DDR4-5000MHz

Ottima connettività – dual LAN 10G+2,5G, WiFi 6 & dual Thunderbolt 3

PCIe Gen 4 ready per aggiornamenti futuri

Soluzioni termiche attive

MSI Z490 ACE/ Unify

Power delivery incredibile

Buona connettività – LAN 2,5G, WiFi 6 & USB 20Gbps

PCIe Gen 4 ready per future aggiornamenti

Soluzioni termiche attive

Scheda madre per la tua build di fascia media

Per il segmento di prezzo che va dai 300€ ai 200€, le specifiche non saranno eccezionali. Il Power Delivery non sarà come quello presente sui modelli flagship ma sarà comunque in grado di fornire massimo supporto per i processori Intel i9 e i7. La connettività scende da LAN 10G a LAN 2.5G o addirittura a LAN 1G. E la soluzione Wi- Fi 6 è disponibile solo sulle schede madri MSI Z490 GAMING CARBON WIFI e GAMING EDGE WIFI.

Nessuna scheda madre di questa fascia ha la porta Thunderbolt 3, ma MSI è in grado di fornire porte USB 3.2 Gen 2×2 da 20Gbps sulle schede madri GAMING CARBON WIFI, GAMING EDGE WIFI e anche TOMAHAWK. La MAG Z490 TOMAHAWK ha un prezzo al di sotto dei 200€ ed è perciò una delle migliori a livello di rapporto qualità/prezzo.

Power delivery e prestazioni di memoria potenti

La maggior parte delle schede madri di questa fascia di prezzo ha un VRM a 12 fasi e un MOSFET che va dai 45A ai 60A. La scelta quindi, a livello di power delivery, è abbastanza facile perché solo alcune schede madri sono in grado di fornire un MOSFET sui 55A/60A in questa fascia di prezzo.

▲MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI con VRM da 12 fasi e 60A

Attualmente i kit di memoria sui 3200/3600MHz sono il miglior bilanciamento tra prestazioni e prezzo. Ma alcuni utenti possono comunque ottenere frequenze più alte, ecco perché è un’ottima idea acquistare una scheda madre con supporto fino a 4800MHz, anche in questa fascia di prezzo.

Connettività 2.5GbE e USB 3.2 Gen 2×2

Tutte le schede madri di questo segmento hanno connettività LAN 2.5G, eccetto la ASUS TUF Z490-PLUS WIFI. Oltre alla connettività LAN, Gigabyte e MSI sono in grado di fornire la connettività Wi-Fi mentre la MAG Z490 TOMAHAWK di MSI non ha la connettività WiFi ma la Dual LAN 2.5G.

▲ LAN 2.5G, Wi-Fi 6 e USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps) sulla MSI MPG GAMING CARBON WIFI

MSI GAMING CARBON WIFI, GAMING EDGE WIFI e TOMAHAWK hanno la connettività USB 3.2 Gen2x2. La porta Type-C frontale è un’altra ottima feature da avere perché ti permette di ricaricare facilmente i tuoi device. È bello quindi vedere come tutte le schede madri di questa fascia di prezzo la abbiano integrata, eccetto la scheda madre ASUS Strix Z490-H Gaming.

Per quanto riguarda connettività e I/O, MSI ha comunque il migliore pacchetto a livello di connettività, includendo LAN 2.5G, Wi-Fi 6, USB 3.2 Gen2x2 e Type-C.

Best buy – fascia media

MSI MPG Z490 Gaming Carbon WIFI

VRM potente – 12 fasi e MOSFET da 60A

Connettività completa – LAN 2.5G, Wi-Fi 6, USB 3.2 GEN 2×2 (20Gbs), Type-C

Frequenza memorie fino a DDR4-4800MHz

M.2 Shield Frozr per entrambi gli slot

MSI MAG Tomahawk

Buona connettività – Dual LAN 2.5G+1G, USB 3.2 GEN 2×2 (20Gbs), Type-C

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Frequenza memorie fino a DDR4-4800MHz

M.2 Shield Frozr per entrambi gli slot

Scheda madre per la tua build entry level

In questo segmento di budget la cosa più importante da guardare è sicuramente il rapporto qualità/prezzo. È perciò abbastanza semplice guardare una scheda comparativa e vedere le varie opzioni disponibili, scegliendo poi quella che più ti piace.

Innanzitutto, guardiamo la connettività. MSI continua a fornire LAN da 2.5G anche nei modelli entry-level. Z490M GAMING EDGE WIFI è anche in grado di fornire la connettività WI-FI 6 e su tutti i modelli troviamo la porta Type-C.

▲ LAN 2,5G, Wi-Fi 6, Type C & I/O pre-installato sulla MPG Z490M GAMING EDGE WIFI

MSI fornisce inoltre lo shield I/O pre-installato sulla Z490 GAMING PLUS e Z490M GAMING EDGE WIFI, mentre non è ottenibile sulle schede madri ASUS entry-level.

Tre modelli MSI, Z490 Gaming Plus, Z490M Gaming Edge WIFI e Z490-A Pro rimangono in prima linea in questa fascia di prezzo.

Power delivery in questo segmento non è sicuramente potente quanto quello del segmento medio, ma le schede madri MSI hanno comunque un layout a 12 fasi anche in questo caso. MSI e ASUS forniscono un PCB a 6 strati mentre Gigabyte da 4 strati su alcuni modelli.

Best buy – fascia entry-level

MSI MPG Z490 Gaming Plus