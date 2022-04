Tramite un comunicato stampa, NZXT ha annunciato il suo nuovo case realizzato in collaborazione con My Hero Academia: H510i All Might. Come lascia facilmente intuire il suo stesso nome, si tratta di una versione speciale del famoso chassis mid tower H510i con alcune variazioni estetiche che sicuramente saranno apprezzate dai fan del manga/anime.

Photo Credit: NZXT

Infatti, NZXT H510i All Might è dotato di una inedita skin ispirata a All Might, il più grande degli eroi di My Hero Academia, con splendide immagini artistiche all’interno e all’esterno del case che celebrano All Might, Hero Form e True Form. Per quanto riguarda le feature incluse, troviamo una striscia LED RGB pre-installata, utile per controllare l’illuminazione e far risplendere ulteriormente il vostro setup; una staffa di montaggi per schede video, così da permettervi di posizionare la vostra GPU sia in orizzontale che in verticale, e un controller RGB con ventole incluse.

NZXT H510i All Might, così come la sua edizione “standard”, è dotato di un pannello laterale in vetro temperato e dell’iconica barra di gestione dei cavi. In confezione viene inoltre offerto un kit passacavi con canaline e cinghie pre-installate. Grazie al supporto al software NZXT CAM, sarà possibile gestire prestazioni, temperature e dispositivi da un un’unica applicazione, consentendovi di tenere sotto controllo ogni aspetto del sistema.

Photo Credit: NZXT

Il case NZXT H510i All Might è già disponibile al prezzo di 249,99€ sul sito ufficiale.

Circa un mese fa, NZXT ha lanciato la sua tastiera meccanica modulare Function e il mouse ambidestro Lift, dando la possibilità agli utenti, tramite il servizio NZXT BLD, di personalizzare dimensioni, colore, switch, copritasti e cavi della tastiera. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo al nostro precedente articolo dedicato.