Hackboard 2, il nuovo rivale di Raspberry Pi ha un cuore Intel

I Single Board Computer basati su CPU Intel non sono molti comuni ed occupano solo una piccola parte del mercato SBC, dominato da SoC ARM. Hackboard 2, lanciato in crowdfunding, mira a introdurre un altro modello di SBC con CPU Intel con prezzi a partire da 99$.

Hackboard 2 misura 120×80 mm ed è equipaggiato con una CPU dual-core Intel Celeron N4020 dotata di una frequenza di base di 1,1GHz in grado di raggiungere 2,8 GHz in Boost. Per la dissipazione del calore viene installato di fabbrica un poderoso heatsink. Con 4GB di RAM DDR4 e 64GB di memoria flash eMMC, Hackboard 2 ha capacità sufficienti per una macchina desktop abbastanza basilare o un potente SBC. È possibile aggiungere ulteriore spazio di archiviazione tramite i due slot NVMe M.2. I modelli di pre produzione, inviati a vari recensori e YouTuber, hanno solo uno slot NVMe M.2, mentre l’altro è stato sostituito con uno slot micro SD. La componente grafica è gestita dalla GPU integrata Intel UHD Graphics 600, in grado di supportare uscite video sino a 4K tramite i connettore HDMI 2.1 e eDP.

Per ciò che concerne la connettività, troviamo una scheda di rete Wi-Fi dual band Intel AC95060 con Bluetooth 5.1, oltre ad una Gigabit Ethernet. Se necessario, è possibile anche aggiungere un modem per le reti 4G/5G del costo di 50$. Il resto delle porte comprende tre USB 3.0, due connessioni per fotocamera USB2 e un GPIO a 40 pin che dovrebbe essere compatibile con gli HAT Raspberry Pi.

Al prezzo a cui viene venduta questa scheda potrebbe dare del filo da torcere a Raspberry Pi 4, in quanto una CPU x86 consente di installare qualsiasi sistema operativo, incluso Windows 10, che viene offerto come opzione per i backer. A 99$ è possibile avere Hackboard 2 con la distribuzione Ubuntu Linux preinstallata, mentre, salendo a 140$, si passa all’edizione con Windows 10 Pro. Salendo di livello, a 180$ viene proposto uno “starter kit” che offre “tutto il necessario per collegare l’Hackboard 2” e viene fornito con un case, una webcam USB 2 e una tastiera wireless con trackpad. Arrivando sino a 299$, oltre a tutto quello detto in precedenza, avrete anche un display IPS da 13,3” con una cover che funge anche da supporto.

Hackboard 2 non è un vero e proprio “Raspberry Pi Killer”, ma se avete bisogno di un SBC con CPU x86, questa potrebbe essere la scheda che fa per voi.