Hacker rubano 1200 dollari in meno di due minuti

Nel corso degli ultimi anni, le criptomonete si sono velocemente diffuse e molti utenti le utilizzano per le proprie operazioni finanziarie. Può capitare però di incorrere in grossi guai, come accaduto all’utente Ty Cooper, che si è visto sottrarre denaro digitale del valore di 1200 dollari in meno di due minuti.

Il suddetto utente aveva erroneamente lasciato le proprie credenziali in una repository pubblica su Github, mentre stava compilando gli ultimi dati per inviare denaro a un’hackaton chiamata (ironicamente) Hack Money. Nel frattempo, degli hacker stavano sondando il noto servizio di hosting usando dei bot, sperando di incappare in qualche situazione fortuita… e hanno fatto centro.

Di seguito vi riportiamo il tweet del malcapitato:

Some how I lost over $100 in eth and it shows that these transactions were taken place on my Metamask account in the span of a second! I been hacked and I don’t even know how!! They just took my eth not my other coins

Nello smarrimento del momento l’utente ha anche scritto: “Ricevo notifiche e-mail da Etherscan quando i fondi vengono spostati. Mi sarebbe piaciuto sapere cosa stava succedendo, perché avrei spostato i fondi più velocemente. Letteralmente subito dopo averlo reso pubblico su Github, ho notato che i miei fondi venivano sottratti più velocemente della transazione XRP“.

L’utente si è accorto solo successivamente del vero valore del furto, ma non si è affatto scoraggiato:

#cryptotwitter Few days ago, a hacker got my mnemonic and stole $1,200 in ethereum from my @metamask_io wallet in under 100 secs

The bot scanned for the mnemonic after I accidentally left it in my code on a GitHub repo while I was sending to @ETHGlobal

— #DEFI Jedi – Ty Cooper (@tycooperaow) May 26, 2020