Il frigorifero combinato Haier FD 70 Serie 5 è in offerta su Amazon con uno sconto del 13%. Questo elegante modello a 4 porte da 446 litri unisce design e tecnologia avanzata: la funzione MyZone vi permette di personalizzare la temperatura, mentre il sistema Air Surround mantiene la freschezza degli alimenti fino al 99% dopo 7 giorni. Approfittate del prezzo di 699€ invece di 799€ per portare a casa questo frigorifero in classe E con tecnologia No Frost e cassetti Easy Access.

Haier FD 70 Serie 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Haier FD 70 Serie 5 rappresenta la scelta ideale per le famiglie numerose e per chi desidera organizzare al meglio la spesa settimanale senza compromessi sulla freschezza. Con i suoi 446 litri di capacità e le innovative 4 porte French Door, questo frigorifero combinato si rivolge a chi cerca un elettrodomestico capace di conservare gli alimenti fino a 7 giorni mantenendo intatte le proprietà organolettiche. La funzione MyZone vi permetterà di personalizzare la temperatura di un intero vano secondo le vostre necessità del momento, rendendolo perfetto per chi ama cucinare e ha bisogno di flessibilità nella conservazione di ingredienti diversi.

Particolarmente consigliato per chi è attento al risparmio energetico e desidera ridurre gli sprechi alimentari: i cassetti Easy Access garantiscono una visibilità ottimale che vi aiuterà a tenere sotto controllo le scorte, mentre il sistema No Frost elimina definitivamente la necessità di sbrinamento manuale. Il touch screen digitale sulla porta esterna rappresenta un vantaggio concreto per le famiglie moderne, consentendovi di monitorare le temperature senza aprire gli sportelli e ottimizzando così i consumi. A 699€ invece di 799€, questa soluzione Haier unisce tecnologia avanzata e praticità quotidiana.

Haier FD 70 Serie 5 è un frigorifero combinato a 4 porte da 446 litri con tecnologia No Frost che elimina la formazione di ghiaccio. Grazie alla funzione MyZone potrete regolare la temperatura di ogni vano secondo le vostre esigenze, mentre il sistema Air Surround mantiene la freschezza degli alimenti fino al 99% dopo 7 giorni.

