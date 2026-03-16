Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Haier QLED 4K UHD 50'', smart TV con Google TV, Dolby Audio, HDR 10, Gaming 120Hz e ben 4 porte HDMI 2.1. Il televisore include anche 6 mesi di DAZN inclusi e un processore multicore con 32GB di archiviazione. Disponibile a soli 249,00€ invece di 349,00€, con uno sconto del 29%.

Haier QLED 4K 50'', chi dovrebbe acquistarlo?

Haier QLED 4K UHD 50'' è il televisore ideale per chi cerca un'esperienza visiva di alto livello senza spendere una fortuna. Grazie alla tecnologia QLED con Quantum Dot e 1 miliardo di colori, questo TV si rivolge agli appassionati di cinema e serie TV che desiderano immagini vivide e dettagliate. Il refresh rate a 120Hz lo rende perfetto anche per i gamer, garantendo movimenti ultra fluidi e reattività immediata nelle sessioni di gioco più intense.

Chi vuole tutto in un unico dispositivo troverà in questo Smart TV una soluzione completa: il sistema Google TV con Google Assistant permette un controllo vocale intuitivo, mentre i 32GB di memoria interna offrono ampio spazio per app e contenuti. Il Dolby Audio con tecnologia DBX TV soddisfa le esigenze di chi non vuole rinunciare a un audio di qualità. A rendere l'offerta ancora più conveniente contribuisce l'abbonamento DAZN di 6 mesi incluso, pensato per gli appassionati di sport. A soli 249€ anziché 349€, è un acquisto consigliato a tutta la famiglia.

Haier QLED 4K UHD 50'' offre immagini brillanti con tecnologia Quantum Dot e 1 miliardo di colori. Il refresh rate a 120Hz garantisce fluidità nel gaming, mentre il Dolby Audio assicura un suono ricco. Include Google TV, 4 porte HDMI 2.1 e 32GB di storage.

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