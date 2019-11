Halo: Reach, i driver Nvidia per giocare al meglio

Nvidia ha rilasciato nuovi driver GeForce Game Ready 441.41 per il supporto di Halo: Reach, l’ultimo aggiornamento di Quake II RTX e l’implementazione dell’Image Sharpening nei giochi OpenGL e Vulkan.

Halo: The Master Chief Collection include sei giochi Halo, tutti rimasterizzati per adattarsi ai PC moderni. Halo: Reach uscirà il 3 dicembre e sarà il primo titolo della compilation a essere disponibile, sia su Steam che su Windows Store.

Secondo Nvidia una GeForce RTX 2060 è in grado di superare i 120 FPS in 4K alle impostazioni massime, mentre la GeForce RTX 2080 SUPER oltrepassa i 200 fps nelle stesse condizioni.

Quake II RTX è il remastering gratuito con ray tracing del classico sparatutto in prima persona del 1997. Il nuovo aggiornamento, di cui abbiamo parlato qui, aggiunge nuove funzionalità e opzioni grafiche migliorando ulteriormente la grafica in ray tracing.

Nvidia ha anche pubblicato un articolo in cui confronta una dozzina di schermate interattive di Quake II RTX e Quake II OpenGL con rendering della versione 1.2 che perfeziona ulteriormente la qualità dell’immagine col ray tracing.

Un mese fa Nvidia introduceva l’Image Sharpening, una funzione che migliora la nitidezza delle immagini dei titoli DirectX. Ora, questa funzione è disponibile anche per i giochi OpenGL e Vulkan.

Per abilitare questa feature, è sufficiente aprire il Pannello di controllo NVIDIA andare su Impostazioni 3D -> Gestisci impostazioni 3D e selezionare Image Sharpening, configurate le opzioni, premete OK e, infine, cliccate su Applica in basso a destra nella finestra del Pannello di controllo.

Si può applicare questa feature in modo selettivo su ogni gioco; cliccate su scheda Impostazioni del programma, passate a (.exe) nel menu a discesa e poi regolate la nitidezza delle immagini a vostro piacimento.

Con le opzioni abilitate, le texture saranno più chiare e i dettagli del gioco più nitidi, offrendovi un’esperienza superiore in pochi click. Potete scaricare i nuovi driver WHQL GeForce Game Ready 441.41 tramite GeForce Experience o dal sito web.