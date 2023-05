L’algoritmo di attivazione di Windows XP è stato decifrato, quindi se ci fosse ancora qualcuno che vuole usarlo, ora è possibile anche attivarlo e ottenere quella che fu la versione legale.

Sicuramente non saranno molti quelli che vorranno approfittare della ghiotta (?) occasione, ma qualcuno senza dubbio c’è. Per tutti gli altri è una nota curiosa con cui concludere la settimana, qualcosa di cui chiacchierare durante l’aperitivo con gli amici che avete già cominciato (potete anche smettere di leggere e afferrare quello stuzzichino, nessuna offesa).

Certo, se la sicurezza di un sistema operativo si dovesse misurare dal tempo che passa per superare questo specifico ostacolo, Windows XP sarebbe un campionissimo. Ma non è così.

Sì ma che cos’è questo codice di attivazione? In poche parole, ora è possibile generare un codice prodotto valido. Come quella volta in si poteva usare ChatGPT per piratare Windows 95.

Quindi, prima si fa la giusta fatica per trovare una ISO di Windows XP che non nasconda un mucchio di malware. Poi si installa, e lo si attiva con il codice generato. Niente male no?

Una novità interessante anche perché i server ufficiali sono inattivi da anni, quindi non sarebbe proprio una passeggiata attivare Windows XP in modo regolare. Ma secondo The Register nel 2020 c’è stata almeno una attivazione fatta al telefono.

Sì, qualcuno ha telefonato a Microsoft per attivare Windows XP, nel 2020. Ed ecco un altro argomento per l’aperitivo, che si sposerà benissimo con quello spritz di cui ormai resta solo un po’ di ghiaccio sciolto dal colore vagamente rosato.

Tutto molto divertente, ma c’è qualche ragione sensata per usare Windows XP oggi? Sicuramente è stato un sistema operativo molto amato, e molti di noi lo ricordano con affetto, ma è un po’ desueto, come minimo.

Alcuni, pochissimi probabilmente, ne hanno bisogno per questioni di compatibilità hardware e software. Per queste persone attivare Windows XP non è probabilmente una priorità, ma ora possono farlo.

Secondo gli ultimi dati Statcounter, XP rappresenta lo 0,35% di tutte le versioni di Windows (non molto lontano da Windows 8).