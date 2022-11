Se siete gamer appassionati e se, soprattutto, le vostre piattaforme di gioco preferite sono le console PlayStation, allora saprete bene quanto sia importante avere a disposizione spazio a sufficienza per archiviare tutti i propri videogame, visto che, proprio le piattaforme Sony, sono caratterizzate da sempre da memorie di archiviazione dalle dimensioni limitate, e sempre doverose di un po’ di spazio extra.

In questo senso, siamo certi che questa nuova offerta del Black Friday 2022 di Amazon potrà fare al caso vostro, visto che parliamo di un nuovo ed imperdibile sconto, e relativo proprio ad un sistema di archiviazione per console Sony, oggi venduto con uno sconto del 42% grazie i ricchissimi sconti del Black Friday 2022!

Di che si tratta? Dell’ottimo HDD esterno Seagate Game Drive da 2 TB, progettato in collaborazione con PlayStation proprio per le sue console, ed originariamente venduto al prezzo di 129,99€, ma oggi scontato a soli 74,99€, per quella che è indubbiamente una delle migliori offerte del settore!

Compatto, capiente e compatibile sia con PlayStation 4 che con PS5, il Seagate Game Drive è stato progettato per offrire il massimo delle performance sulle console Sony, grazie ad velocità di trasferimento dati di 110 Mb al secondo, ed alla sua interfaccia USB 3.0.

Ovviamente, si tratta di un dispositivo esterno, con funzione plug-and-play, che quindi non richiede alcuna alimentazione né installazione! Basta solo connetterlo ad una delle porte USB delle console per poter essere usato, e viene immediatamente riconosciuto dalle console senza alcun intoppo. Si tratta, inoltre, di un dispositivo solido e ben progettato, che può essere facilmente trasportato, senza il rischio o il pericolo di qualsivoglia danno ai propri dati.

A nostro giudizio di tratta di una delle migliori soluzioni del mercato per ampliare, con una spesa contenuta, quella che è la capienza delle console Sony specie perché, come detto in apertura, si tratta di un dispositivo su licenza, le cui compatibilità e performance sono quindi garantite direttamente da PlayStation, oltre che da Seagate.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

