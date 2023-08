Sebbene gli SSD abbiano il dominio nel settore dello storage grazie alla loro straordinaria velocità, inclusi gli NVMe economici, esiste un’alternativa altrettanto valida che offre anche considerevoli vantaggi economici: gli affidabili hard disk tradizionali. Questi dispositivi rappresentano ancora oggi soluzioni di grande valore per chi desidera contenere le spese, specialmente quando si tratta di ottenere diversi terabyte di spazio di archiviazione. In tal senso, desideriamo evidenziare un’opportunità allettante presente su eBay, relativa a un hard disk esterno Seagate da 2TB, disponibile al prezzo eccezionale di soli 53,99€.

Una capacità di archiviazione di 2TB è davvero notevole, e considerando il costo contenuto di questo hard disk esterno, si rivela un’occasione straordinaria. Normalmente, con circa 50,00€ o leggermente meno, si possono acquistare hard disk con la metà della capacità. Pertanto, stiamo parlando di un’opportunità imperdibile sia per coloro che necessitano di ampio spazio per l’archiviazione, sia per chi preferisce o è impossibilitato ad aggiungere un secondo hard disk interno, o ancora per chi ha bisogno di una soluzione di archiviazione mobile di qualità.

Come si intuisce già dal nome del prodotto, Seagate Basic è un hard disk dalle specifiche tecniche basilari, ma con una forte attenzione riguardo allo spazio di archiviazione. Con questo modello avrete a disposizione un’ampia riserva di spazio per ogni vostro bisogno di archiviazione. Dai documenti importanti alle collezioni multimediali sempre in crescita, questo dispositivo è pronto ad accoglierli tutti.

Con Seagate Basic, la portabilità incontra l’eccellenza dell’archiviazione. Concepito per adattarsi perfettamente allo stile di vita in movimento, questa unità è leggera e compatta. Potrete riporlo facilmente nella borsa o zaino e tirarlo fuori ogni volta che si presenta l’esigenza di trasferire i file da un dispositivo all’altro. Inoltre, vi libererà dal fastidio degli alimentatori, grazie al fatto che si collega al computer attraverso un semplice cavo USB 3.0 incluso.

Essendo poi Plug & Play, non richiederà alcun software aggiuntivo, pertanto potrete dire addio alle configurazioni laboriose. Basterà collegarlo e nel giro di pochi secondi il sistema operativo lo riconoscerà, permettendovi di iniziare immediatamente a utilizzare il dispositivo senza alcun intoppo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che lo stock di unità sembra sia molto limitato.

