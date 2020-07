Henry Cavill assembla un PC su Instagram, ma non tutto va per il verso giusto

Henry Cavill, attore inglese noto per vestire i panni di Superman nei film della DC e Geralt di Rivia nella serie TV basata su The Witcher trasmessa su Netflix, non ha mai nascosto il suo lato “nerd”, tanto che in una delle sue ultime interviste ha dichiarato di essere un vero amante dei videogiochi e nello specifico ha parlato proprio di preferire i PC alle console.

In attesa di continuare le riprese per la seconda stagione di The Witcher, a quanto pare Cavill ha deciso di cambiare la sua configurazione e, dopo aver ricevuto le varie componenti, ha ripreso l’intero assemblaggio per poi proporre un simpatico montaggio dei momenti salienti sul proprio profilo Instagram. Nonostante abbia cercato di non far vedere chiaramente le varie marche e modelli acquistati, siamo stati in grado di scorgere che il buon Henry si è affidato ad un processore AMD Ryzen 9, anche se non è chiaro se si tratti del 3900X o 3950X, affiancato da una poderosa e potentissima GeForce 2080Ti ed il tutto è stato inserito all’interno di un case Fractal Design 7 Compact.

Il sistema di dissipazione scelto è stato l’NZXT Kraken Z73, sistema AIO a liquido piuttosto appariscente e dotato di led colorati che involontariamente ha causato qualche grattacapo al simpatico Cavill. Infatti, l’attore si è accorto solo alla fine di averlo montato al contrario ed ha dovuto ripetere parte dell’operazione. Inoltre, si è verificato un altro inconveniente: è terminato lo spazio sul dispositivo che stava usando per le riprese.

Fortunatamente, tutto è bene quel che finisce bene ed Henry Cavill ha ora a disposizione un vero PC da gaming di fascia alta che potrà usare per divertirsi alla grande quando non sarà impegnato con gli allenamenti in palestra o le riprese di qualche film. Magari installerà The Witcher 3 e proverà le innumerevoli mod disponibili per esso, oppure, da grande appassionato di Warhammer, giocherà a Total War: Warhammer 2 che, nel DLC The Warden and the Paunch, contiene proprio un personaggio chiamato Cavill in suo onore.