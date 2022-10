Le offerte del Prime Day di Amazon non si fermano mai e con questo secondo Prime Day di ottobre, che apre le porte al prossimo Black Friday, arrivano grandi offerte sul fronte dei computer portatili Honor. Quest’anno, Amazon ha infatti messo in forte sconto l’Honor Magicbook 16, uno dei dispositivi migliori dell’azienda cinese e che viene venduto al prezzo di 799,00€ invece di 992,28€. Non è però l’unico Honor Magicbook in super offerta, vediamo quindi tutti i dispositivi Honor in sconto per questo Prime Day!

Iniziamo proprio dal Magicbook Honor 16 con display IPS HONOR FullView da 16,1 pollici, un processore AMD Ryzen 5 5600H e un peso di soli 1,84 kg. Si tratta di un dispositivo perfetto per coloro che trascorrono tante ore davanti allo schermo con una certificazione TÜV Low Blue Light, che riduce al minimo le emissioni di luce blu garantendo un’esperienza visiva senza stress. Sotto la scocca troviamo invece 512GB di storage e 16GB di RAM, con un sistema di raffreddamento intelligente, e a doppia ventola, per evitare di scaldare troppo anche durante le sessioni più intensive. Una macchina davvero eccezionale, consigliata sia ai gamer appassionati di alta risoluzione, sia ai creatori di contenuti.

Anche il suo “fratellino minore” l’Honor Magicbook 15 è in sconto e a prestazioni ha davvero poco da invidiare al dispositivo da 16 pollici. Monta infatti il processore AMD RyzenTM 5 5500 U con scheda grafica integrata AMD RadeonTM. Sfrutta una RAM da 8GB e un SSD da 512 GB di memoria interna. Infine, lo schermo in FHD, le dimensioni compatte e la scocca in alluminio lo rendono perfetto per il gaming, mentre il prezzo ribassato di praticamente 300 euro ne fanno un acquisto obbligato per chi vuole il massimo, senza spendere il massimo.

Di questo secondo modello ne esiste poi una versione depotenziata che rimuove tutte quelle caratteristiche adatte ai gamers e abbassa il prezzo per diventare un prodotto perfetto per lo smart working. Honor Magicbook X15 è uguale in tutto e per tutto al 15 ma monta un SSD che arriva solo fino a 256GB e al posto del processore Ryzen integra il collaudatissimo Intel Core i3-10110U, perfetto per lavorare ma non per giocare.

Sono davvero dei dispositivi di alto livello che possono rivoluzionare il vostro concetto di gaming e di lavoro. Se siete interessati vi consigliamo di non attendere oltre per approfittare dell’offerta visto che, come per ogni prodotto del Prime Day, anche questi sono soggetti a esaurimento scorte.

Gli Honor Magicbook in offerta per il Prime Day 2022

