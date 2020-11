Horizon Zero Dawn riceve nuove ottimizzazioni su PC

Guerrilla Games ha annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento per la versione PC di Horizon Zero Dawn. La patch modifica la gestione della grafica da parte del motore di gioco, sistemando alcuni dei problemi più fastidiosi del titolo.

La patch porta il numero di versione di Horizon Zero Dawn a 1.07. L’RPG di successo di Guerrilla Games, prima arrivato come esclusiva PlayStation e ora disponibile anche su PC, si aggiorna migliorando la gestione degli shader e il filtro anisotropico guadagnando in prestazioni e qualità dell’immagine.

“Con la patch 1.07 il team ha riscritto il modo in cui il motore si occupa degli shader e dell’ottimizzazione degli stessi” annuncia Guerrilla Games sul sito web del gioco open-world. “Questo fa sì che la fase di ottimizzazione diventi opzionale, così come ora funziona come previsto l’opzione di filtraggio anisotropo“.

In pratica ciò significa che ora, una volta aperto il gioco, verrà inizializzato un processo di ottimizzazione degli shader già partendo dal menu principale di Horizon Zero Dawn. Il processo continua automaticamente in backgroud anche durante il gioco.

Il primo passaggio di ottimizzazione degli shader è totalmente opzionale, ha spiegato Guerrilla Games, quindi non c’è motivo di dover aspettare che il processo si concluda se siete ansiosi di lanciarvi all’azione.

Ovviamente lasciare che il gioco ottimizzi gli shader prima di iniziare a giocare garantirà caricamenti più veloci.

Per quanto riguarda la correzione del filtro anisotropico, sembra che possiamo aspettarci che il gioco sia ancora più bello da vedere, in quanto le superfici lontane viste a certe angolazioni dovrebbero ora apparire più chiare ed eleganti con la funzione che funziona correttamente.

È possibile dare un’occhiata a tutti i cambiamenti introdotti con questa patch sulla pagina ufficiale dell’aggiornamento.