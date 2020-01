Hotspot Shield VPN: 77% di sconto sul piano triennale

Vi segnaliamo oggi un’ottima promozione relativa alla sottoscrizione di un piano triennale con Hotspot Shield VPN, che grazie ad un risparmio del 77% vi permetterà di spendere meno di 3 euro al mese per l’utilizzo del servizio premium, già distintosi nel corso del 2019 per essere una delle migliori proposte dell’ormai affollatissimo mercato delle VPN.

Ben nota come ottima VPN gratuita, è nel suo servizio Premium che Hotspot Shield dà il meglio di sé, grazie all’accesso ad oltre 2500 server in oltre 80 stati, nonché alla possibilità di connettere fino a 5 dispositivi senza limiti di banda!

Le performance sono davvero ottime, con performance di download che non possono che lasciare esterrefatti e che, con buona probabilità, sono tra le migliori a disposizione del mercato odierno! Il merito è del protocollo proprietario Catapult Hydra, che riesce a competere in termini di performance del download anche con le blasonate ExpressVPN e IPVanish, ovvero quelli che sono oggi considerati i leader del mercato.

Certo la configurazione richiede una certa esperienza nel campo delle VPN, ma il servizio di assistenza h24 e attivo tutti i giorni vi permetterà di impostare il tutto con un buon supporto tecnico. Per il resto, stiamo semplicemente parlando del miglior rapporto qualità/prezzo in termini di velocità di download e, per questo, l’offerta proposta non può assolutamente passare inosservata! Al costo di meno di 3 euro al mese, avrete una VPN veloce, sicura e altamente performante il che, francamente, non fa che avallare il valore di Hotspot Shield, alzandola ai vertici dei migliori servizi attualmente sul mercato con in più la possibilità di essere rimborsati grazie alla formula “soddisfatti o rimborsati” fino a 45 giorni dall’inizio dell’abbonamento! Dunque perché non approfittarne?

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di Hotspot Shield «

