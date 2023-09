Come saprete, anche l’istruzione sta subendo un importante processo di digitalizzazione, motivo per cui avere un notebook in grado di stare al passo coi tempi è oggi fondamentale. Ottime offerte, però, si trovano solitamente su modelli di alcune generazioni fa, ma non è il caso di oggi, perché sullo store ufficiale HP potete approfittare di un doppio sconto su uno dei migliori notebook per la scuola. Si tratta esattamente dell’ultimo HP 15, che passa dagli originali 899,99€ a soli 629,98€.

Come accennato, il prezzo di questo modello è stato ribassato due volte. Inizialmente, è stato abbassato a 699,98€, ma ora, grazie all’utilizzo del codice sconto “SCHOOL23“, è possibile acquistarlo a soli 629,98€. Questa è un’opportunità da non farsi scappare, specialmente considerando che questo HP 15 è uno dei modelli più recenti proposti da HP. È equipaggiato infatti con l’ottimo AMD Ryzen 7 7730U, una CPU mobile rilasciata a inizio 2023, basata sull’architettura Zen 3, e che, tra le sue caratteristiche, include la potente GPU Vega 8 per le prestazioni grafiche.

Il fatto che questa offerta riguardi un notebook moderno è sicuramente un incentivo in più per l’acquisto, soprattutto per gli studenti che spesso si trovano a dover comprare notebook con caratteristiche tecniche appena sufficienti, a causa di un budget limitato. Tuttavia, in questo caso la situazione è diversa, poiché con un prezzo ragionevole è possibile portarsi a casa un dispositivo che normalmente costa quasi 300,00€ in più.

In sostanza, questo notebook HP rappresenta una scelta eccellente per il Back to School dal punto di vista tecnologico. Con un rapporto screen-to-body dell’85%, si traduce in un’ampia area di visualizzazione che vi immergerà completamente nelle vostre attività. In un’epoca in cui la connessione a distanza con gli altri è fondamentale, apprezzerete poi la webcam HP True Vision e i relativi microfoni con riduzione del rumore, che garantiscono videochiamate chiare e di alta qualità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

N.B: inserire il coupon “SCHOOL23” nell’apposita sezione per ricevere il doppio sconto. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di completare il pagamento.

