HP arricchisce la sua gamma di notebook e monitor da gaming

HP ha annunciato oggi nuovi prodotti che vanno ad aggiungersi alla sua già ampia gamma di articoli dedicati ai videogiocatori. Stiamo parlando dei notebook OMEN 16 e OMEN 17, del monitor OMEN 25i e della feature OMEN OASIS Beta in OMEN Gaming Hub. Inoltre, la compagnia ha presentato Victus By HP, la sua nuova linea gaming PC mainstream che attualmente può contare sulla presenza di un notebook con display da 16″.

HP OMEN 16 e 17

Il notebook HP OMEN 16 offre configurazioni dotate di GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 3070 da 8 GB o grafica basata su architettura AMD RDNA 2, accompagnate da processori fino a Intel Core i7-11800H o AMD Ryzen 9 5900HX a 8 core. A completare l’offerta troviamo RAM DDR4-3200 fino a 32GB e sino a 1TB di SSD PCIe Gen 4×4. Le innovazioni di HP nel design interno includono la presenza di ventole con pale che sono 2,5 volte più sottili ed in numero maggiore rispetto al passato, così da fornire un flusso d’aria più consistente per prestazioni sempre al top. Il notebook HP OMEN 17, invece, offre configurazioni dotate di GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 3080 da 16 GB con un TGP massimo fino a 165W e processori fino all’Intel Core i9-11900H. Per quanto riguarda i display, è possibile avere schermi QHD IPS a 165Hz con un tempo di risposta di 3ms e copertura dello spazio colore sRGB del 100%.

Victus by HP 16

Primo esemplare della linea Victus, il Victus by HP 16 è dotato di un design distintivo con tre diverse colorazioni (argento, blu, e bianco), il tutto con una tastiera retroilluminata standard. Il display da 16″ offre opzioni fino a QHD 165 Hz e Eyesafe a bassa luminosità, mentre all’interno troviamo GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 3060 da 6GB e AMD Radeon RX 5500M, oltre a processori Intel Core serie i7-11800H o AMD Ryzen 7 5800H Mobile a 8 core e fino a 32GB di memoria DDR4 a 3200 MHz.

OMEN 25i Gaming Monitor

OMEN 25i Gaming Monitor è il primo monitor da gaming OMEN in assoluto dotato di HP Eye Ease con certificazione Eyesafe per ridurre l’affaticamento degli occhi durante il gioco. Questa soluzione con luce blu ridotta abilitata via hardware è integrata direttamente nel display. Non è necessario regolare le impostazioni o preoccuparsi di un’esperienza di colore compromessa dovuta ad una riduzione del 30% di luce blu rispetto a un display LCD standard.

Le altre caratteristiche tecniche comprendono una frequenza di aggiornamento di 165Hz e un tempo di risposta di 1ms con overdrive, mentre la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro e la compatibilità NVIDIA G-SYNC offrono bassa latenza con ampi intervalli di refresh rate adattivo. OMEN 25i Gaming Monitor è equipaggiato con un pannello IPS con certificazione VESA DisplayHDR 400, copertura dello spazio colore DCI-P3 al 90%, 400nit di luminosità e colori a 8 bit reali.

Prezzi e disponibilità

OMEN 16 sarà disponibile a giugno su HP.com al prezzo iniziale di 1049,99$.

OMEN 17 sarà disponibile a giugno presso HP.com e altri rivenditori al prezzo iniziale di 1.369,99$.

Victus by HP 16 sarà disponibile questo giugno presso HP.com e altri rivenditori al prezzo iniziale di 799,99$.

OMEN 25i Gaming Monitor sarà disponibile da luglio presso HP.com e altri rivenditori al prezzo iniziale di 349,99$.