HP Days da MediaWorld, sconti e tasso zero su computer, periferiche e PC gaming

Vi segnaliamo che Mediaworld sono tornati gli sconti degli HP Days: una serie di promozioni dedicate ai prodotti HP e disponibili sia sullo store online che nei negozi fisici. Stiamo parlando di promozioni su diverse delle linee di prodotti HP e che comprendono praticamente ogni tipologia di PC (notebook e desktop) e diversi accessori per il gaming e non. Un’offerta ottima, che ci aveva già sorpreso qualche mese fa e che viene oggi riproposta da Mediaworld solo fino al prossimo 8 marzo!

Un’offerta decisamente ricca, in cui spiccano prodotti eccezionali come l’ottimo OMEN 15-dc1050nl, un notebook gaming perfetto per chi cerca portabilità e prestazioni ad un ottimo prezzo. Dotato di processore Intel Core I7-9750H da 2,6 GHz, è affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e una GPU Nvidia GeForce GTX 1660 Ti con 6GB di memoria dedicata, per prestazioni veloci e affidabili anche con i titoli più performanti. Venduto generalmente a ben 1.499,00€, è oggi in sconto a soli 1.199,00€, con la possibilità (valida per molti dei prodotti della promozione), di un finanziamento a tasso zero con pagamento rateizzato in comode rate da 59,96€ al mese! Insomma: un vero e proprio affare, per no dei prezzi più bassi mai registrati su questo specifico prodotto!

Ma ovviamente non è tutto qui, ed anzi le offerte degli HP Days si caratterizzano per proposte adatte a tutte le esigenze e tutte le tasche, dai classici e potenti desktop adatti al gioco come al lavoro, ai comodi e funzionali all-in-one, fino al versante più squisitamente dedicato al gaming: le promozioni sono tante e, come da consuetudine, abbiamo selezionato per voi una lista di quelli che sono i nostri prodotti consigliati con l’invito, ovviamente, a consultare anche la pagina relativa alla promozione, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte online di Mediaworld.

