HP, ecco le stampanti LaserJet Pro 100 per le piccole aziende

HP ha presentato la nuova serie di stampanti LaserJet Pro 100, pensate per piccole aziende. LaserJet Pro M118dw e LaserJet Pro MFP M148 non ingombrano molto e hanno in dotazione un toner da 1000 pagine. Punto di forza, secondo HP, la stampa fronte-retro veloce e automatica grazie a un tamburo di lunga durata, con una resa di 23.000 pagine, che garantisce costi di esercizio contenuti.

Con HP Smart App è poi possibile eseguire scansioni ovunque ci si trovi (acquisendo documenti con uno smartphone e inviandoli tramite email o sul cloud), oltre che stampare documenti e controllare lo stato del toner. Inoltre, grazie alla connettività wireless ed Ethernet, la serie HP LaserJet Pro 100 offre una connettività completa.

“Dotare le imprese delle tecnologie di cui hanno bisogno per avere successo è un obiettivo estremamente importante per HP. La nuova serie LaserJet Pro 100 offre ai proprietari delle piccole aziende capacità di stampa professionale a un prezzo accessibile. Queste stampanti sono un elemento essenziale di ogni ufficio moderno”, ha dichiarato Giampiero Savorelli, Print Business Group Director di HP Italy.

La stampante HP LaserJet Pro M118dw è disponibile a 129 euro sul sito di HP. La LaserJet Pro MFP M148 arriverà nel corso del mese a partire da 159 euro.