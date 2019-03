HP, nuovi Envy e Spectre con display AMOLED in arrivo ad aprile

HP ha annunciato per il prossimo aprile nuove varianti dei suoi laptop Spectre ed Envy, equipaggiate con un display AMOLED 4K prodotto da Samsung.

HP ha annunciato l’arrivo il prossimo 19 aprile di nuove varianti dei suoi convertibili Envy e Spectre, equipaggiate con display AMOLED da 15,6″.

L’azienda non ha comunicato i dettagli tecnici dei due portatili, ma da quanto visto al CES – dove HP ha mostrato questa variante di Spectre x360 15 – sappiamo che saranno basati su CPU Intel Core Whiskey Lake e sullo stesso display AMOLED. Visto poi il costo che ha questo tipo di schermo, è lecito pensare che anche gli altri componenti come SSD e scheda video siano di fascia alta.

Parlando di display, dovrebbe trattarsi di un AMOLED prodotto da Samsung, con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), luminosità fino a 600 nit, contrasto dinamico 120.000:1, basso tempo di risposta e ampi angoli di visione.

Lo schermo coprirebbe anche il 100% dello spazio colore DCI-P3, riproducendo quindi i colori in maniera molto più fedele dei classici LCD e risultando ideale anche per i professionisti della grafica. Non manca infine il supporto a HDR10 e alla tecnologia DisplayHDR True Black.