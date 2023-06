Avete necessità di acquistare un nuovo notebook che magari possa anche essere usato facilmente come tablet, ma non volete aspettare il Prime Day 2023? Allora non potete assolutamente lasciarvi sfuggire questa offerta di Amazon, che oggi vi propone l’ottimo notebook convertibile HP Envy x360 con uno sconto di ben 200€.

La promozione, infatti, abbatte il prezzo da 1.499,99€ ad appena 1.299,99€, con un risparmio per voi del 13%. Si tratta di un’ottima offerta, dato il rapporto qualità-prezzo, per cui il nostro consiglio è quello di non lasciarvela sfuggire.

Lasciatevi stupire dallo schermo touch da 15.6″ con risoluzione FHD da 1920 x 1080p. Con la tecnologia IPS Multi-touch, il vetro edge-to-edge e l’antiriflesso, ogni immagine prenderà vita con colori brillanti e dettagli nitidi. Inoltre, la tastiera retroilluminata renderà la vostra digitazione ancora più confortevole e produttiva, grazie anche al supporto gesti multi-touch.

L’Envy x360 con Windows 11 Home è il compagno ideale per tutti coloro che desiderano un’esperienza di lavoro e svago totalmente immersiva. Ottimizzato per le Suites di Microsoft, Tools, Client, Video Editing e Computer Grafica, questo incredibile notebook convertibile vi permetterà di dare libero sfogo alla vostra creatività.

Il suo cuore pulsante è il processore Intel Core i7 1260P, in grado di gestire le vostre attività più impegnative senza alcun problema. Da menzionare certamente anche la scheda grafica integrata Intel Iris Xe, che darà vita alle vostre immagini rendendo ogni dettaglio mozzafiato. E la memoria non è da meno! Con 16GB di RAM DDR4 integrata, potrete avviarlo velocemente e gestire il multitasking mantenendo la fluidità delle vostre operazioni. Avrete poi un ampio SSD da 1TB per l’archiviazione dei vostri lavori e file più importanti.

Per quanto riguarda l’autonomia, l’Envy x360 vi permetterà di lavorare in mobilità senza interruzioni, grazie alla batteria che dura fino a 12 ore. Se però avrete bisogno di una ricarica veloce, con HP Fast Charge avrete il 50% della batteria in soli 45 minuti! Infine, va aggiunto che questo incredibile Envy x360 può connettersi facilmente a qualsiasi dispositivo compatibile grazie ai jack audio per cuffie e microfono e alle connessioni HDMI, USB Type-C e USB 3.0.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

