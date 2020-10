HP espande la linea Spectre x360 con un nuovo modello da 14″ e connettività 5G

I notebook equipaggiati con CPU Tiger Lake stanno finalmente iniziando a raggiungere gli scaffali dei negozi ed oggi HP ha annunciato i suoi nuovi dispositivi Spectre con processori mobile di undicesima generazione del gigante di Santa Clara. I modelli includono un nuovo convertibile Spectre x360 da 14” con un rapporto di forma 3:2 ed uno Spectre x360 da 13” di decima generazione con supporto alle reti 5G. Cominciamo con probabilmente la più grande sorpresa del gruppo, l’HP Spectre x360 14”. Si tratta di un nuovo formato per la gamma, che in precedenza proponeva solo configurazioni da 13” e 15”.

A parte le dimensioni e la CPU, la caratteristica chiave qui è costituita dal display touchscreen OLED con risoluzione di 3000×2000 pixel. È uno schermo con proporzioni di 3:2, il che significa che saremo in grado di visualizzare una maggiore quantità di informazioni, ad esempio di un documento o pagina web. Ma forse la cosa ancora più intrigante è quando si converte lo Spectre x360 14″ in modalità tablet ed avremo a disposizione un display che avrà all’incirca le dimensioni del foglio di un normale quaderno.

A parte il nuovo display ed il form factor, lo Spectre x360 14“ utilizza il processore Intel Core i7-1165G7 e ha ottenuto la certificazione Evo di Intel. Ciò richiede una durata minima della batteria di nove ore su uno schermo Full HD, la capacità di riattivarsi dalla sospensione in meno di un secondo e di ricaricare la batteria per almeno quattro ore di autonomia in trenta minuti. Lo Spectre x360 14” utilizza anche la nuova GPU integrata Intel Iris Xe di Tiger Lake, che promette circa il doppio delle prestazioni rispetto alle opzioni grafiche integrate di Ice Lake.

Lo Spectre x360 14″ sembra anche fare buon uso delle spazio extra rispetto al suo cugino da 13”, offrendo 16GB di memoria RAM e 1TB di SSD in formato M.2. Il lancio è previsto per questo ottobre al prezzo iniziale di 1.199,99$ negli Stati Uniti sul sito ufficiale, mentre i rivenditori lo riceveranno successivamente.

Passiamo ora all’HP Spectre x360 13”, che quest’anno sarà disponibile nelle versioni Wi-Fi e 5G. Il modello solo Wi-Fi è simile allo Spectre x360 14”, ma ridimensionato. Possiede una CPU Intel Evo Core i5-1135G7 (con GPU Xe), 8GB di memoria RAM e un SSD M.2 da 512GB. Purtroppo, il display non è in formato 4:3, ma si tratta di un pannello OLED touchscreen 16:9 con risoluzione di 3840×2160 pixel. Anch’esso sarà disponibile sul sito ufficiale di HP entro fine ottobre al prezzo di partenza di 1.199,99$ negli Stati Uniti.