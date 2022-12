Con l’arrivo dell’hardware di nuova generazione, tra CPU e GPU, i partner di terze parti preparano già i nuovi portatili per il prossimo anno, come sta facendo HP con il nuovo Omen 17. Il modello 2023 sarà come sempre dotato di hardware molto potente, a cominciare da una scheda video dedicata Nvidia GeForce RTX 4090 mobile da 16GB di VRAM e una CPU Intel Core i7-13700HX. La notizia anticipa a tutti gli effetti la serie RTX Laptop di nuova generazione, non ancora annunciata dal colosso californiano, motivo per cui potremmo aspettarci anche altre versioni, come RTX 4080 da 12GB, o RTX 4070 e 4060 da 8GB.

Il Core i7-13700HX è invece uno dei prossimi processori Intel destinati al segmento mobile, include un totale di 16 core (8P+8E) e funziona a un clock massimo di 5GHz. Non sono disponibili ulteriori informazioni sulla RTX 4090 mobile, ma è plausibile che Nvidia opti per un cambio di nome prima del lancio, scegliendo magari di chiamarla RTX 4080 Ti, considerato il quantitativo di memoria decisamente inferiore rispetto la controparte desktop. Non si conoscono nemmeno altri dettagli sul processore grafico e sulle specifiche tecniche, come ad esempio i CUDA core e le frequenze di funzionamento, per cui dovremmo possibilmente attendere l’evento “GeForce” che Nvidia terrà al CES 2023 tra un mese. Sembra durante la fiera di Las Vegas Intel lancerà la sua serie di processori HX, insieme al resto della gamma Raptor Lake per sistemi desktop.

Il CES 2023 sarà anche l’occasione per conoscere più dettagli sulla nuova gamma di portatili HP, che dovrebbe offrire un totale di 6 modelli. Tornando a parlare di Intel, l’azienda di Santa Clara è impegnata nello sviluppo della prossima architettura Meteor Lake, che secondo le indiscrezioni più recenti potrebbe essere rimandata al 2024. I nuovi processori faranno uso del nuovo socket LGA1851: ve ne abbiamo parlato in questo articolo.