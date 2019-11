HP OMEN, portatile gaming con GTX 1650 scontato di 250 euro!

Solo per oggi sullo store online di HP trovate l’OMEN by HP 15-dc1047nl, un notebook pensato per chi vuole giocare a titoli popolari come Fortnite, League of Legends, Heartstone e molti altri, ma non disdegna nemmeno di navigare o fare della produttività leggera. Applicando in fase di acquisto il codice HPNOVEMBRE il portatile viene scontato da 999 a 849 euro, abbassandosi di 250 euro circa rispetto al prezzo di listino, una cifra decisamente interessante date le caratteristiche tecniche.

A bordo dell’HP 15-dc1047nl c’è un processore Core i5-9300H con quattro core e otto thread, capace di lavorare fino a 4,1 GHz. Il processore è affiancato da 8 GB di RAM DDR4-2666, una GPU Nvidia GeForce GTX 1650 con 4GB di memoria GDDR5 dedicata e un veloce SSD M.2 NVMe da 512 GB. Il portatile è dotato di uno schermo da 15,6 pollici Full HD e ha una tastiera retroilluminata a 4 zone indipendenti con diverse colorazioni RGB.

Dal punto di vista delle porte ecco una USB 3.1 Gen 2 Type-C con Thunderbolt 3, una USB 3.1 Gen 1 Type-A (HP Sleep and Charge), due USB 3.1 Gen 1 Tipo A (solo trasferimento dati), una HDMI 2.0, un jack combo cuffie/microfono, un jack per le cuffie, un RJ-45 e mini DisplayPort. Ovviamente non manca la connettività senza fili Wi-Fi 802.11.ac e Bluetooth 5, nonché uno slot SD.

Il portatile ha doppio altoparlante Bang & Olufsen e supporto DTS Headphone:X. La batteria è agli ioni di litio a 3 celle polimeriche – 52 Wh – per un’autonomia fino a 4 ore e 45 minuti, anche se dato il peso di 2,32 chilogrammi questo portatile nasce più per il gamer gioca il più delle volte sulla stessa postazione che in mobilità.

Vi ricordiamo che da questa pagina, aggiungendo al carrello il prodotto, dovete inserire il codice HPNOVEMBRE per ottenerlo a 849 euro.

