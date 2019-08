HP Omen X 27, nuovo monitor gaming HDR a 240Hz

HP annuncia il suo nuovo monitor Omen X, con tecnologia FreeSync 2 HDR e refresh rate di 240Hz.

HP ha annunciato Omen X, un nuovo monitor che va ad aggiungersi agli altri membri della famiglia Omen, la lineup gaming della casa di Palo Alto.

L’Omen X dispone di un display da 27 pollici con refresh rate di 240 hz e pannello QHD (2560 x 1400 pixel), con un tempo di risposta di 1 ms. Non mancano le tecnologie HDR e FreeSync 2, con quest’ultima che dovrebbe garantire un’esperienza di gioco libera dal tearing.

Per non affaticare troppo gli occhi durante le sessioni di gioco notturne sono stati montati dei LED nella parte posteriore del display, che possono essere regolati per abbinarsi al colore dello stand o a quelli presenti sullo schermo in quel momento.

Questi LED emettono una luce soffusa sullo stand e sulla base del monitor, che aiuta ad affaticare meno gli occhi e la vista. HP dichiara inoltre che anche lo stand è semplice da regolare e offre ben 130 mm di margine per adattarsi alle esigenze di ogni utente.

Il software Omen Command Center permette poi di personalizzare le impostazioni del display e include la funzionalità Aim Assist, che permette di visualizzare a schermo un mirino che può essere cambiato di colore e forma.

Sul nuovo monitor gaming di HP troviamo anche due porte USB 3.0 a cui collegare le proprie periferiche, mentre per quanto riguarda le uscite video abbiamo a disposizione una DisplayPort e una HDMI. Omen X dovrebbe arrivare sul mercato a settembre, a un prezzo di circa 650 dollari.