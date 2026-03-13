Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'HP OmniBook 7 AI 14-fr0001sl, il notebook intelligente con processore Intel Core Ultra 5-225U, 16GB di RAM, 512GB SSD NVMe e uno splendido display OLED 2K da 14". Certificato Intel Evo Edition, garantisce prestazioni elevate e autonomia eccezionale. Oggi lo trovate a soli 739,00€ invece di 899,99€, con uno sconto del 18%.

HP OmniBook 7 AI, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP OmniBook 7 AI 14-fr0001sl è il notebook ideale per professionisti, studenti e creativi che necessitano di un dispositivo potente, leggero e intelligente per lavorare ovunque. Con il suo processore Intel Core Ultra 5-225U e le funzionalità AI integrate, soddisfa le esigenze di chi vuole massima produttività senza compromessi. Il peso contenuto di soli 1,41 kg e il design in alluminio riciclato lo rendono perfetto per chi è sempre in movimento.

Chi cerca un'esperienza visiva superiore troverà nel display OLED 2K da 14" con copertura del 95% DCI-P3 un alleato eccezionale per la creazione di contenuti, videochiamate e intrattenimento. I 16GB di RAM LPDDR5 e l'SSD NVMe Gen4 garantiscono fluidità in ogni operazione. Con la certificazione Intel Evo, la batteria a lunga durata e la telecamera IR con privacy integrata, questo notebook risponde alle necessità di sicurezza e autonomia. Attualmente disponibile a 739€ invece di 899,99€, rappresenta un'ottima opportunità di acquisto.

HP OmniBook 7 AI 14-fr0001sl è un notebook con processore Intel Core Ultra 5-225U, 16GB RAM LPDDR5 e 512GB SSD NVMe Gen4. Il display OLED 14" 2K a 300 nits offre colori vividi. Pesa solo 1,41 kg con scocca in alluminio riciclato.

Vedi offerta su Amazon