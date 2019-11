HP Pavilion x360 in super sconto in attesa del Black Friday

Vi segnaliamo che sullo store ufficiale di HP in saldo con uno sconto di ben 100€ l’ottimo HP Pavilion x360, uno degli ultimo convertibili HP arrivati sul mercato, con un debutto avvenuto proprio all’inizio di quest’anno. Dotato di prestazioni molto buone, supportate dal processore Intel Core i5 8265U, questo x360 gode di un design raffinato e ricercato, con una qualità costruttiva di buona fattura che unisce sapientemente plastiche e metalli. Le prestazioni sono buone sia per il lavoro che per lo studio, e la presenza di uno schermo touch rende rapido e preciso, grazie soprattutto ad una superficie di imput da ben 14″, più che dignitosa per qualunque attività “da tablet”.

Sostanzialmente parliamo di un dispositivo più che buono, un entry level perfetto per chi è alla ricerca di una soluzione dal buon rapporto qualità/prezzo che sappia unire al tutto anche un bel design e delle funzionalità touch tipiche dei dispositivi tablet. Un 2-in-1 di per sé già convincente, che grazie a questa promozione potrà essere acquistato con ben 100 euro di sconto con quello che, ad oggi, è uno dei prezzi più bassi di sempre per il prodotto nuovo e in garanzia.

» Clicca qui per acquistare PAVILION X360 «

Un’occasione da cogliere al volo insomma, come da cogliere al volo saranno anche le prossime 2 settimane di sconto che vi proporremo tramite le notizie del Black Friday 2019 che, come saprete, arriverà il prossimo 29 novembre. Se non vorrete perdervi neanche una notizia in merito, e se vorrete scoprire le migliori occasioni di acquisto e di scontistica, allora il nostro consiglio è di fiondarvi ad aggiungere tra i preferiti la nostra sezione dedicata proprio al Black Friday 2019, così da non perdervi neanche uno dei nostri articoli dedicati al tanto atteso “venerdì nero” dello shopping online!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!