HP punta tutto sulle periferiche da gaming: completata l’acquisizione di HyperX

HP ha completato ufficialmente l’acquisizione di HyperX, la divisione gaming di Kingston Technology Company che si occupa di produrre cuffie da gaming, tastiere e altre periferiche. L’accordo, dal valore di 425 milioni di dollari, consentirà di rafforzare il portafoglio di prodotti da gaming di HP: questo consentirà di competere al meglio con marchi più affermati come Corsair, Logitech e Razer.

HP ha quindi ufficializzato l’acquisizione di HyperX per 425 milioni di dollari, la divisione gaming di Kingston Technology Company. Kingston, invece, continuerà a produrre periferiche DRAM, flash e SSD per il mercato degli appassionati, rimanendo indipendente e non essendo inclusa nell’acquisizione di HP.

L’azienda di Palo Alto, con l’acquisizione di HyperX, potrà affiancare i prodotti gaming di quest’ultima con la sua linea di mouse, cuffie, monitor e altro a marchio Omen. Questo consentirà di competere con gli altri marchi estremamente forti del settore, tra cui Corsair e Razer. Infatti HP negli ultimi anni ha fatto passi da gigante con il suo brand di accessori da gaming Omen, ma non è riuscita ancora a farsi valere rispetto ai competitor.

“Vediamo opportunità significative nell’ampio e crescente mercato delle periferiche” aveva dichiarato qualche mese fa Enrique Lores, presidente e amministratore delegato di HP. “L’aggiunta di HyperX al nostro portafoglio consentirà di avere nuove fonti di innovazioni e crescita per la nostra attività”.

Nel post ufficiale di HP Alex Cho, presidente di Personal Systems di HP, ha affermato: “Siamo lieti di dare ufficialmente il benvenuto in HP alle incredibili persone di HyperX. HyperX ha creato un fedele seguito tra i giocatori e non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente il marchio.”

Il pluripremiato portafoglio di prodotti HyperX comprende una vasta gamma di periferiche da gaming tra cui cuffie, tastiere, mouse, tappetini per il mouse, microfoni USB e svariati accessori per console. Estremamente famose sono le cuffie da gaming HyperX Cloud II, disponibili anche su Amazon sia in versione cablata che wireless.

HP a febbraio ha comunicato a The Verge che l’applicazione Ngenuity utilizzata dagli utenti per controllare alcuni accessori HyperX continuerà a esistere e non sarà inglobata nell’Omen Control Center utilizzato invece per ottimizzare e controllare l’hardware HP.