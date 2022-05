Tramite un comunicato stampa, HP ha annunciato nuovi prodotti della gamma Envy e Spectre pensati per offrire l’esperienza migliore possibile in un mondo che ormai è sempre più improntato verso il lavoro e studio “ibrido”. Questo stile di vita, accelerato dalla pandemia, ha permesso a freelance e creatori di espandere ulteriormente il loro business negli ultimi due anni e HP è pronta a offrire nuovi strumenti che permetteranno alle persone di vivere meglio.

Photo Credit: HP

A tal proposito, Josephine Tan, Global Head della divisione “Consumer Personal Systems” di HP, ha affermato:

I creatori non si limitano ai fotografi professionisti, ai designer, ai compositori e agli editor: tutti sono creatori, collaborano con amici, familiari e colleghi e creano da casa, dal lavoro e da tutti i luoghi intermedi. Il mondo ibrido di oggi richiede una nuova prospettiva su come creare ed è per questo che HP sta lanciando una serie di dispositivi diversi delle sue linee Spectre ed Envy per consentire una creatività senza limiti.

Tra le caratteristiche più importanti dei nuovi prodotti Envy e Spectre, troviamo una webcam da 5 MP che sfrutta le tecnologie HP Auto Frame e HP Dynamic Voice Leveling per immagini perfette e un suono chiaro quando si effettuano riunioni o videochiamate con colleghi e amici. Inoltre, viene offerte una grande varietà di processori, display e altre caratteristiche, così da trovare il dispositivo perfetto per le proprie esigenze. In particolare, potrete contare sull’affidabilità ed efficace gestione energetica dei processori Intel di dodicesima generazione, display dalle dimensioni e risoluzioni più disparate (sino agli splendidi 4K OLED) con supporto ai comandi touch e un’elevata autonomia.

Photo Credit: HP

La line-up di notebook HP Spectre ed Envy comprende:

HP Spectre x360 13,5″ : basato sulla piattaforma Intel Evo, disponibile da oggi su HP.com a un prezzo di partenza di 1.249,99$

: basato sulla piattaforma Intel Evo, disponibile da oggi su HP.com a un HP Spectre x360 16″ : basato sulla piattaforma Intel Evo, è stato rinnovato con i più recenti processori Intel Core di dodicesima generazione e con le GPU Intel Arc e offre il meglio dei controlli a mani libere basati sull’intelligenza artificiale, oltre all’avviso di privacy basato sull’intelligenza artificiale e ai promemoria per il tempo di permanenza sullo schermo e la distanza. HP Spectre x360 16″ è disponibile da oggi su HP.com a un prezzo di partenza di 1.649,99$

: basato sulla piattaforma Intel Evo, è stato rinnovato con i più recenti processori Intel Core di dodicesima generazione e con le GPU Intel Arc e offre il meglio dei controlli a mani libere basati sull’intelligenza artificiale, oltre all’avviso di privacy basato sull’intelligenza artificiale e ai promemoria per il tempo di permanenza sullo schermo e la distanza. HP Spectre x360 16″ è disponibile da oggi su HP.com a un HP Envy x360 13,3″ : basato sulla piattaforma Intel Evo, è stato progettato e ottimizzato in collaborazione con Intel per offrire fino a 20,5 ore di autonomia. HP Envy x360 13″ è disponibile da oggi su HP.com a un prezzo di partenza di 899,99$

: basato sulla piattaforma Intel Evo, è stato progettato e ottimizzato in collaborazione con Intel per offrire fino a 20,5 ore di autonomia. HP Envy x360 13″ è disponibile da oggi su HP.com a un HP Envy x360 15,6″ : disponibile con i più recenti processori Intel o fino a AMD Ryzen 7 . L’HP Envy x360 15,6″ con AMD è acquistabile da oggi su HP.com a un prezzo di partenza di 849,99$ , mentre a versione Intel ha un prezzo iniziale di 899,99$

: disponibile con i più recenti processori o fino a . L’HP Envy x360 15,6″ con AMD è acquistabile da oggi su HP.com a un , mentre a versione Intel ha un prezzo iniziale di 899,99$ HP Envy 16″ offre fino a Intel Arc Graphics o NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU . Insieme al supporto alle memorie DDR5 e a una soluzione termica di livello gaming, questo dispositivo offre prestazioni ottimali per il multitasking, il rendering di modelli 3D o l’utilizzo di potenti strumenti creativi come Adobe Photoshop. HP Envy 16″ è disponibile da oggi su HP.com a un prezzo di partenza di 1.399,99$

offre fino a o . Insieme al supporto alle memorie DDR5 e a una soluzione termica di livello gaming, questo dispositivo offre prestazioni ottimali per il multitasking, il rendering di modelli 3D o l’utilizzo di potenti strumenti creativi come Adobe Photoshop. HP Envy 16″ è disponibile da oggi su HP.com a un HP Envy 17,3″ offre la possibilità di creare su un grande schermo ed è disponibile da oggi su HP.com a un prezzo di partenza di 1.099,9$

Per vedere le specifiche complete di ogni modello e le relative varianti, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale.