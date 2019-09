HP S430c, un monitor per controllare due PC alla volta

Insieme da Elite Dragonfly, il nuovo convertibile business, HP ha presentato anche due monitor per l’ufficio, che ben si abbinano a un portatile di quello stampo. Il monitor curvo HP S430c ha una diagonale di 43,4 pollici, equivalente a due schermi con una diagonale di 24 pollici. Include HP Device Bridge, una tecnologia (compatibile con […]

Insieme da Elite Dragonfly, il nuovo convertibile business, HP ha presentato anche due monitor per l’ufficio, che ben si abbinano a un portatile di quello stampo. Il monitor curvo HP S430c ha una diagonale di 43,4 pollici, equivalente a due schermi con una diagonale di 24 pollici.

Include HP Device Bridge, una tecnologia (compatibile con i dispositivi Windows, macOS, Linux e Android – manca iOS) che consente agli utenti di controllare contemporaneamente due PC (tramite porte USB C). La suddivisione dello schermo è 50-50, non può essere personalizzata al momento, creando quindi due finestre da circa 24 pollici.

È possibile visualizzare, copiare e incollare elementi tra i dispositivi con un’unica tastiera e un solo mouse. Il tutto senza la necessità di uno switch KVM.

I file possono passare tra i due dispositivi tramite le connessioni USB C dello schermo, che per dovere di cronaca è un 32:10 4K (3840 x 1200) con refresh rate di 60 Hz e luminosità di 350 nits. Il pannello copre lo spettro colore sRGB fino al 99% e ha una finitura antiriflesso.

Il nuovo S430c non si fa mancare una webcam IR a scomparsa che permette il login con Windows Hello, oltre a due USB C 3.1 Gen1 e quattro USB A 3.1 Gen1. Troviamo anche una HDMI 2.0, una DisplayPort 1.2 e il jack audio. Il monitor può essere inclinato tra -5 e 20 gradi. HP S430c sarà disponibile nell’area EMEA da novembre a 925 euro (IVA esclusa).

L’azienda ha svelato inoltre E344c, un monitor curvo ultrasottile con una diagonale di 34 pollici (WQHD, 21:9) pensato per gli utenti che desiderano connettersi facilmente sia in ufficio che da casa. Offre una migliore ergonomia grazie alla possibilità di configurazione in tre dimensioni, con inclinazione, rotazione e regolazione dell’altezza fino a 150 mm. Anche in questo caso troviamo una DisplayPort, una HDMI, due USB C 3.1 Gen1 e tre USB A 3.1 Gen1.

HP E344c sarà disponibile nell’area EMEA da ottobre a 599 euro (IVA esclusa).