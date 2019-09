HP Spectre x360 13 2019 ufficiale: specifiche tecniche, prezzi e foto

L'edizione 2019 dello Spectre x360 13 è molto più compatta della precedente e passa ai processori Intel Core di decima generazione "Ice Lake". Disponibile, opzionalmente, anche uno schermo OLED 4K.

HP ha presentato la nuova versione dello Spectre x360 13, uno dei convertibili più apprezzati e che sicuramente rimarrà tale anche con l’edizione 2019, grazie al design rinnovato e le specifiche tecniche migliorate.

Spectre x360 13 2019 ha dimensioni inferiori alla versione precedente del 13%, vanta un rapporto tra schermo e corpo del 90% e un peso di soli 1,27 chilogrammi. L’azienda ha ridotto del 66,3% la cornice superiore (ora 5,9 mm) e del 57% quella inferiore (a 11,1 mm).

Particolare interessante è che nella cornice superiore trova spazio anche una webcam (con supporto infrarossi per Windows Hello), anch’essa rimpicciolita da 6,6 a 2,2 mm.

Il notebook risponde ai dettami del programma di innovazione Project Athena di Intel, anche grazie a configurazioni Intel Core di decima generazione (Ice Lake, Core i5-1035G1 o Intel Core i7-1065G7) con grafica Iris Plus e un’autonomia fino a 22 ore grazie alla batteria da 60 Wh – con ricarica rapida, 50% di carica in 30 minuti con caricabatterie da 65 watt.

Dotato di base di uno schermo Full HD da 300 nit (opzionalmente è disponibile un pannello da 1000 nit), il nuovo Spectre x360 13 può essere configurato anche con un OLED 4K con True Black HDR (400 nit, DCI-P3) e rapporto di contrasto 100.000:1, unito a una calibrazione di fabbrica che assicura un Delta E inferiore a 2.

Non mancano opzioni per chi vuole installare un vetro anti-riflesso Gorilla Glass e il sistema HP Sure View per la privacy, una soluzione che limita la leggibilità dello schermo a un cono di 70 gradi, sufficienti per permettere di leggere solo a chi sta seduto davanti allo schermo.

Le dimensioni complessive sono pari a 17 x 194,6 x 306,8 mm. HP afferma di essere riuscita a migliorare il sistema di raffreddamento, con nuovi fori sotto la tastiera e un foglio di grafite per disperdere il calore.

La connettività comprende Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e 4G LTE. Sul fronte delle porte ecco una HDMI 2.0, un jack da 3,5 mm, un lettore di schede microSD, una USB 3.1 Gen 1 di tipo A, due USB C con Power Delivery, supporto Thunderbolt 3 e DisplayPort 1.4.

Oltre a uno switch per disattivare la webcam, il nuovo Spectre x360 13 ha un tasto dedicato sulla tastiera per spegnere il microfono – un LED indica se è attiva o spenta. La tastiera è retroilluminata e non manca il lettore di impronte. Sul fronte audio ecco due microfoni per catturare comandi vocali e due speaker con audio Bang&Olufsen.

HP ha incluso alcune nuove funzionalità software come la possibilità di passare tra profili chiamati Performance, Comfort e Quiet.

Per quanto riguarda i colori, oltre alle colorazioni Nightfall Black con accenti Copper Luxe e Poseidon Blue con accenti Pale Brass, debutta anche il nuovo Natural Silver.

HP Spectre x360 13 sarà disponibile in Europa nel corso di ottobre a partire da 1299 euro (Core i5, schermo Full HD, 8 GB, SSD da 256 GB). Il modello in colazione Nightfall Black con Core i7, 16 GB di RAM, schermo OLED 4K, SSD da 1 TB e 32 GB di Optane Memory arriverà a novembre a partire da 1899 euro.

Prezzo di partenza di 1499 euro e disponibilità a ottobre invece per l’HP Spectre x360 13 in colorazione Natural Silver con Core i7, 8 GB di RAM, schermo Full HD, SSD da 512 GB con 32 GB di Optane. Con ogni modello sarà inclusa una HP Active Pen.