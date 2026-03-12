Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'HP Victus 15-fb3000sl, notebook gaming equipaggiato con processore AMD Ryzen AI 7 350, 16GB di RAM DDR5, SSD NVMe da 1TB, display 15,6" FHD IPS a 144Hz e la potente GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8GB. Inclusi anche 3 mesi di PC Game Pass. Ora disponibile a soli 1099,00€.

HP Victus 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP Victus 15-fb3000sl è il notebook ideale per gamer appassionati e streamer che cercano prestazioni elevate senza compromessi. Grazie al processore AMD Ryzen AI 7 350, alla potente GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8GB e ai 16GB di RAM DDR5, questo notebook soddisfa le esigenze di chi vuole sessioni di gioco fluide con frame rate elevati. Il display da 15.6" Full HD a 144Hz garantisce immagini nitide e reattive, mentre l'SSD NVMe da 1TB assicura avvii rapidi e ampio spazio di archiviazione.

È consigliato anche a chi lavora in mobilità e necessita di un dispositivo versatile, capace di gestire applicazioni intensive grazie all'intelligenza artificiale integrata. I 3 mesi di PC Game Pass inclusi rappresentano un valore aggiunto significativo per chi vuole esplorare un vasto catalogo di giochi fin da subito. Attualmente disponibile su Amazon a 1099€ invece di 1199,99€, offre un risparmio concreto per chi cerca un notebook gaming di nuova generazione.

