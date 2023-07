Il mercato dei notebook gaming è notoriamente popolato da dispositivi costosi che spesso rappresentano un investimento significativo per gli appassionati di giochi. Tuttavia, al prossimo e imminente Prime Day il settore ne beneficerà parecchio, al punto che già oggi abbiamo piacere di informarvi che Amazon propone l’ottimo HP Gaming Victus 16 a soli 799,99€ invece 1.449,00€.

Coloro che stavano aspettando il momento giusto per acquistare questo portatile da gaming possono ritenersi soddisfatti. Infatti, il prezzo di questo modello è sceso improvvisamente di ulteriori 100,00€ rispetto al precedente street price. È davvero difficile trovare oggi un notebook con caratteristiche simili o migliori a meno di 800,00€, pertanto riteniamo che questa offerta sia così vantaggiosa che potreste addirittura evitare di aspettare il Prime Day.

Scopriamo quindi queste caratteristiche tecniche che rendono l’HP Gaming Victus 16 uno dei migliori portatili da gaming attualmente disponibili sul mercato, soprattutto in termini di rapporto qualità/prezzo. Equipaggiato con un processore Intel Core i5-11400H, questo notebook raggiunge una velocità fino a 4,5 GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost. Con 12 MB di cache L3, 6 core e 12 thread, potrete eseguire i giochi più impegnativi e le attività multimediali intense senza particolari problemi.

La memoria è altrettanto buona, con un SSD da 512GB ottimizzato per il gaming e 16GB di RAM DDR4, espandibili fino a 32GB. Questa combinazione garantisce tempi di caricamento rapidi e prestazioni fluide durante le sessioni di gioco. La scheda grafica, che per i videogiocatori rappresenta il cuore di un notebook, è una Nvidia GeForce RTX 3060, un modello facente parte dell’architettura Nvidia RTX di seconda generazione. Con questa potrete godervi i giochi più recenti con impostazioni grafiche buone e a un framerate più che accettabile per gli standard moderni.

Un altro punto di forza di questo HP Gaming Victus 16 è lo schermo, visto che si tratta di un 16.1″, una diagonale superiore rispetto a quella che solitamente viene implementata in questa fascia di prezzo. Lo stesso schermo è dotato poi di tecnologia IPS, per una resa dei colori vivida e un angolo di visione ampio. Concludiamo citando lo chassis grigio opaco, che permette al notebook di catturare meno impronte e riflessi di luce, e il sistema di raffreddamento proprietario con ventilazione a 5 vie, che mantiene le temperature sempre sotto controllo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

