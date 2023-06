State cercando un notebook da gaming che combini delle prestazioni incredibilmente elevate e un design elegante? In tal caso la soluzione perfetta per voi è l’HP Victus, dotato di RTX 3060, capace di far girare qualsiasi titolo e oggi scontato a soli 899,00€!

Sul sito di Mediaworld, infatti, il notebook è scontato del 38% rispetto al prezzo di listino di 1.449,99€, permettendovi così di risparmiare ben 550,00€. Insomma, si tratta di un’offerta davvero niente male per un portatile che, oltre alla potentissima scheda video, include il processore Intel Core I5 11400H di 11esima generazione, 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di unità di archiviazione SSD PCIe.

Ovviamente, il cuore pulsante dell’HP Victus è la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060, che vi garantirà prestazioni straordinarie su tutti i titoli più recenti. Inoltre, il supporto a tecnologie come il Ray Tracing e Tensor migliorerà ulteriormente la resa grafica dei vostri giochi preferiti, facendovi immergere veramente nella nuova generazione grazie a ombre, luci e contrasti senza precedenti.

Anche nelle situazioni più impegnative, però, il notebook eviterà di surriscaldarsi per merito del suo ottimo comparto di raffreddamento, che eviterà il tipico effetto “forno”. Inoltre, tramite l’OMEN Gaming Hub potrete gestire ogni aspetto del vostro gameplay, dalle specifiche di prestazione come FPS e modalità grafiche alle opzioni di illuminazione della tastiera.

Infine, potrete godere le immagini dei videogiochi, ma anche di film e serie tv, su un magnifico display WLED da 16.1″ con risoluzione 1920 x 1080 pixel e con un angolo di visione a 178°. In particolare, quest’ultimo vi consentirà di immergervi maggiormente nell’azione, dandovi un notevole vantaggio in situazioni come gli sparatutto online dove avere un campo visivo più ampio è fondamentale per cogliere i nemici alla sprovvista.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

