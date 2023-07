Siete alla ricerca di un notebook da gaming che combini un design elegante con prestazioni incredibilmente elevate? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima offerta proposta da Amazon sull’HP Victus 15 dotato di scheda video RTX 3050, oggi scontato a soli 699,99€!

Il notebook in questione viene solitamente venduto a un prezzo che si aggira sui 1.099,99€, per cui si tratta di un risparmio di ben 400,00€. Inoltre, avrete anche modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis semplicemente selezionando “CreditLine” come metodo di pagamento e seguendo la procedura riportata nel sito web.

Il cuore pulsante dell’HP Victus 15 è la scheda grafica NVIDIA Geforce RTX 3050 da 4GB GDDR6, che grazie alla potenza di Ampere e all’architettura NVIDIA RTX di seconda generazione vi permetterà sfruttare i giochi più recenti con ray-tracing migliorato. A fornirvi ulteriore supporto durante le sessioni di gioco è il processore Intel Core i5 12450H con supporto dell’Intel Integrated SoC, il quale vi garantirà alte prestazioni e una velocità fino a 4,4GHz.

Inoltre, non dovrete preoccuparvi di riempire velocemente lo spazio di archiviazione dato che avrete a disposizione un SSD da 512GB NVME PCIe M.2 ottimizzato per il gaming e 16 GB di RAM DDR4 con frequenza da 3200Mhz che vi permetteranno di eseguire anche le applicazioni più esigenti in modo fluido e senza interruzioni.

Il display da 15,6 pollici con risoluzione FHD vi regalerà poi immagini nitide e dettagliate, con colori vivaci, mentre il refresh rate di 144Hz vi garantirà gameplay estremamente fluidi e senza ritardi di input. Infine, HP si è impegnata anche dal punto di vista estetico con il Victus 15, dando vita a un notebook dall’aspetto sobrio ed elegante: il chassis è di color grigio opaco, mentre il sistema di raffreddamento integrato a 5 ventole manterrà il portatile fresco anche quando è sotto sforzo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

