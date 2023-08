NVIDIA ha fatto jackpot con l’IA, arrivando a guadagnare cifre astronomiche grazie alle proprie GPU dedicate all’intelligenza artificiale. Gli altri produttori non stanno certo a guardare, ma nelle ultime ore sono emerse nuove informazioni su un competitor che, per molti, potrebbe essere inaspettato.

Parliamo infatti di Huawei, che secondo Liu Qingfeng, founder e chairman della cinese iFlytek (azienda che lavora nel campo dell’IA), avrebbe una GPU capace di competere con la NVIDIA A100. La dichiarazione arriva direttamente dal 19esimo Summer Summit del Yabuli China Enterpreneurs Forum, ed è stata riportata dalla testata asiatica IT Home.

A quanto pare Huawei avrebbe fatto importanti passi avanti nello sviluppo delle proprie GPU, arrivando a soluzioni in grado di offrire circa la stessa potenza della NVIDIA A100. Qingfeng ha inoltre affermato che tre membri del CdA di Huawei stanno collaborando a stretto contatto con un team speciale di iFlytek, segno che c’è una forte collaborazione tra le due società.

Al momento non c’è alcuna conferma di queste affermazioni da parte di Huawei, che non ha mai nemmeno annunciato di essere al lavoro su GPU dedicato al calcolo ad alte prestazioni e all’IA. Le dichiarazioni di Qingfeng sono tutto ciò che abbiamo, ma possiamo almeno considerarle come una conferma dell’esistenza di questi prodotti; un altro elemento interessante è che Qingfeng fa riferimento a nuovi prodotti, non hai chip Ascend che Huawei ha sviluppato qualche anno fa.

iFlytek ha piani ambiziosi: il programma è di lanciare un modello IA capace di competere con ChatGPT entro il mese di ottobre, per poi arrivare ai livelli di GPT-4 entro la prima metà del prossimo anno. Per raggiungere questi obiettivi serve enorme potenza e, vista la scarsa possibilità di fare affidamento su hardware NVIDIA a causa delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti, avere hardware adeguato prodotto direttamente in Cina è fondamentale.